環保署淫狼權勢猥褻11女！收押12天和3牢友同住「乖得很」

▲環保署淫狼李健育利用權勢猥褻11女，至今仍羈押看守所。圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

前環保署環境督察總隊長李健育早在2023年就遭踢爆，利用辦公室或出差之便，透過權勢對女職員、女學員和廠商女員工猥褻、親吻，至少有11人受害，但他一直否認犯行，在外惡行惡狀，囂張之極，羈押在看守所12天中，住4人房，生活、三餐都正常，除了律師接見之外，一切乖得很。

監察院去年就查出，李健育長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，多次有不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，利用出差之便，在車上意圖將手摸進A女上衣，直接親吻，還詢問「想當到什麼職位」。

在沒有監視器的總隊長室裡的小休息室，對B女又抱又親，還將手伸進衣褲，在辦公室內觸碰C女肩膀、肚子、臀部、腰部，親吻額頭，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後硬抱C女。

李健育仗勢著沒有直接證據，面對監察院詢問時仍一再狡辯，毫無悛悔之意，台中地檢署17日將李拘提到案，經訊問後，認定李在兩年間，多次利用公務、出差之機會，對多名女性職員性侵害，涉犯強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪，18日聲羈禁見獲准。