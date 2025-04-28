力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

▲台南市經發局2024年起即依中央主管機關規定，全面清查力暘公司綠電案，並已分別於2024年8月30日、10月25日函復經濟部清查結果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對立法院立委25日質詢力暘綠電案，台南市政府經濟發展局28日表示，因本案涉及依法行政議題，經發局自2024年起即依中央主管機關規定，秉公處理、依法行政，並全力配合司法調查，期盼司法機關能毋枉毋縱，釐清真相。

台南市經發局指出，經濟部能源署曾於2024年7月1日及9月9日，兩度函詢力暘公司相關興辦事業計畫覈準之妥適性。經發局分別於2024年8月30日、10月25日函復清查結果，說明相關辦理情形。

經發局說明，2024年已依經濟部要求，全面清查力暘公司共197件已覈準案，其中資料有疑義案件計42件，已待司法判決結果後，依法辦理相關行政處置；另有23案，因未能於1年內取得經濟部核發之電業執照，市府經發局已依法廢止其興辦事業許可，並已函報經濟部備查，一切作業均依照規定程序辦理。

台南市經發局強調，本案已進入司法程序，市府將靜待調查結果，並持續依法行政。期間台電公司亦未有任何相關電費支出，請外界安心。經發局重申，將本於秉公無私、依法行政之原則處理力暘案件，並期待司法機關儘速釐清真相，讓社會大眾了解全貌。