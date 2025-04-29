在台南古蹟東門城裸拍並散布猥褻照　29歲男遭拘提

記者林東良／台南報導

台南市知名古蹟東門城驚傳裸拍猥褻照！市警一分局高度重視，立即組成專案小組展開調查，警方漏夜調閱周邊監視器影像，抽絲剝繭、縝密比對，迅速鎖定29歲張姓犯嫌涉案，並於28日下午前往安平區執行拘提及搜索行動，當場將張嫌查緝到案，並查扣涉案使用的手機等證物。

▲張嫌在台南市知名古蹟東門城圓環遭裸拍並散布猥褻照，警方迅速將他拘提到案。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警一分局在執行網路巡邏期間，發現有民眾於社群網站上公然張貼於台南市東門城圓環內裸露自拍的不雅照片，供不特定人士瀏覽，涉嫌違反刑法妨害風化相關法令，此舉不僅損害古蹟文化尊嚴，也嚴重影響社會觀感，引起各界譁然。

市警一分局高度重視，立即組成專案小組展開調查。案經媒體於4月26日報導後，警方漏夜調閱周邊監視器影像，抽絲剝繭、縝密比對，迅速鎖定29歲張姓犯嫌涉案。28日報請台南地檢署指揮偵辦，核發拘票與搜索票，下午即前往安平區執行拘提及搜索行動，當場將張嫌查緝到案，並查扣涉案使用的手機等證物。據了解，張嫌十分熱愛自拍PO網。

警方指出，全案警訊後依涉嫌妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，一分局強調，對於任何妨害公共秩序及破壞文化資產尊嚴的不法行為，必定嚴正執法、迅速查辦，絕不寬貸，持續守護社會善良風俗與市容形象。