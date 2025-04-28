俄國防部首公布「北韓士兵訓練影片」　參加庫爾斯克收復戰擊退烏軍

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁28日才剛感謝北韓軍隊，協助俄軍擊退烏克蘭軍隊、收復庫爾斯克州。俄羅斯國防部不久後也首度公布，參加庫爾斯克州攻勢的北韓士兵的訓練畫面。

根據俄媒《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部28日首度公布了北韓士兵的訓練畫面，這些士兵完成了包含自動步槍在內的多種武器實彈射擊及手榴彈投擲訓練，影片中所有北韓士兵的頭盔上還都帶著聖喬治絲帶。

事實上，在俄羅斯國防部公布影片之前，北韓28日才首度承認出兵支援俄軍，與俄羅斯聯手的作戰行動已在庫爾斯克州取得勝利，「我國武裝部隊參與庫爾斯克地區解放作戰，為殲滅烏克蘭新納粹勢力解放俄羅斯領土作出了重大貢獻。」

俄羅斯總統普丁也向參與擊退烏軍的北韓部隊表示感謝，稱讚北韓軍英勇履行職責，為自身贏得不朽榮耀。普丁強調，俄國人民永遠不會忘記北韓特種部隊士兵在庫斯克擊敗烏軍的壯舉。

▲俄羅斯國防部公佈北韓士兵的訓練畫面。（圖／翻攝自俄羅斯衛星通訊社）

聖喬治絲帶起源於俄羅斯帝國時期的最高軍功勳章「聖喬治勳章」，擁有勳章者才可以佩帶該絲帶，不過俄羅斯十月革命後，聖喬治勳章被取消，這種絲帶也隨之消失，直到蘇聯在二戰期間恢復絲帶使用。

聖喬治絲帶如今在俄羅斯象徵著「戰場上的勝利」，每年5月9日蘇聯衛國戰爭勝利紀念日，俄羅斯人都會佩戴喬治絲帶以示慶祝。時任烏克蘭國會主席安德烈曾說，聖喬治絲帶已成為「俄羅斯侵略和佔領烏克蘭」的象徵。