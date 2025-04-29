手機廣告跳不停！專家警告「4圖案」千萬別點：會沒完沒了

▲手機經常跳出廣告，可能是誤載了惡意軟體。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

使用手機要注意，一個不小心可能中毒。有用戶求助，家裡長輩的手機運行速度變慢，還會不停跳出廣告，完全無法解決。對此，專家就提醒，有4個圖案的應用程式「千萬別點」，否則會沒完沒了，最嚴重可能資料整個不見。

民眾在使用手機玩遊戲，或是看網頁的時候，有時會跳出廣告，通知「垃圾過多」、「要不要還原舊照片」、「手機空間不足」等，要是不知情的人，可能就會按下去，不過這些其實是偽裝成APP的惡意軟體。

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臉書專頁「遠傳內壢中華直營門市」提醒，家中叔叔、阿姨、長輩的人，可能手機一直響不停，不斷出現廣告，像是「歐拉手機管家 - 清理垃圾、病毒查殺、應用程式管理」、「CCleaner－清理工具」、「單鍵清除專家」、「更清潔的防病毒 VPN Cleaner Antivirus」、「清理手機、緩存和垃圾－增強器－優化器」、「手機清理－AI Cleaner」等APP。

▲專家提醒，看到相關的廣告不要亂點。（圖／翻攝自遠傳內壢中華直營門市臉書）

其實，這些都是廣告，火箭、掃把、垃圾桶、盾牌圖案都不要點，按下去就會沒完沒了，最壞的情況必須恢復原廠設定才能解決，也代表手機內的資料全部會不見。

據了解，手機若下載到惡意程式APP，不但可能中毒，還可能被竊取個資。可以進入「設定」找到「應用程式」，刪除來路不明的APP；假如刪除之後還是沒有解決，建議恢復原廠設定。

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