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毒駕男一路逆向闖紅燈！撞行人又輾過逃逸　遭殺人未遂起訴

▲▼ 嘉義地檢署 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森攝）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林縣34歲林姓男子去年10月吸食毒品後，開車行經嘉義縣新港鄉，撞上行人陳姓男子，但他不僅未下車關切，還踩油門輾過陳男，所幸陳男送醫後大難不死。嘉義地檢署28日偵結，認定林男惡性重大，依殺人未遂罪起訴。

根據起訴書，林男去年10月6日凌晨施用毒品K他命後，自斗六市友人住處開車離開，在市區及台78線一路闖紅燈、逆向、左右偏行，途中還擦撞分隔島、電桿及平交道護欄，甚至開進別人家車庫。

凌晨5點07分，林男開車行徑嘉義縣新港鄉新中路，高速追撞同向的陳姓路人，導致陳男撞上擋風玻璃，隨後彈落在地。當下林男短暫搖下車窗看了一眼，附近攤商也上前告知他撞到人，怎料林男聽完竟猛踩油門，直接輾過陳男，加速逃離現場。

陳男遭受二度傷害後，骨盆、雙側恥骨及右側薦椎骨折，左耳聽力受損，傷勢嚴重，所幸旁人及時報案、協助送醫，陳男幸運撿回一命。

林男肇事後一路逃回雲林縣四湖，但途中仍不停闖紅燈、撞擊電桿，最後在友人接應下躲藏到別處，並拜託友人協助處理肇事車輛。警方調閱監視器後，循線傳喚林男到案說明，林男坦承毒駕。

嘉檢偵結後，審酌林男施用毒品後駕車上路，且多次闖紅燈、逆向等危險駕駛，漠視往來用路人安全，還追撞行人後肇事逃逸，惡性重大，事後也未與被害人達成和解，因此依殺人未遂罪嫌起訴，並建請量處適當之刑，以示懲戒。

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