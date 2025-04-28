獨／拳手亡兒托夢「有好結果」！母聽教練判無罪　當場崩潰哭了

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

拳擊教練暨裁判丁晧峯2023年自辦拳賽，卻沒有安排專業醫師在場待命，導致新手胡男參賽時，因頭部受處而腦死不治，丁男因此被起訴涉犯過失致死。胡母先前在出庭時就數度淚崩，不捨兒子年紀輕輕就往生，求法官主持公道，而丁男部分，則表示遺憾但自認無罪，還稱胡男帶傷出賽卻隱瞞，台北地院今判決無罪，胡母得知後崩潰痛哭，「我已經對這社會失去信心了」。

▲拳擊A級裁判兼教練丁晧峯（右）自辦拳賽發生選手傷重不治意外，涉犯過失致死罪嫌起訴，今獲判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

本案發生於2022年7月30日，丁男在自己經營的拳擊俱樂部，舉辦「第11屆全國大拳頭拳擊友誼賽」，限定「未2勝的職業拳擊手、校隊選手及任何技擊項目全國前2」以外的拳手參加，27歲初學者胡男報名75到80公斤級比賽，和徐姓選手對戰一回合落敗。

胡男離開擂台後全身癱軟，由女友攙扶走出俱樂部倒地昏迷，送醫急救2度被判定腦死，住院近1個月仍因顱內大出血與大腦位移，宣告不治。

對此，胡母出面控訴，丁男未及時叫救護車將兒子送醫，才導致悲劇發生，且事後丁男的拳館仍照常營業，似乎整件事情對他一點影響都沒有，讓胡母大為崩潰，「我一個兒子養27年，他都快要論及婚嫁了，女朋友就這樣子...，她很傷心、很難過啊！」

▲針對審判結果，胡母表示，「無法接受」。（圖／記者黃哲民攝）

丁男部分則表示，很遺憾胡男過世，但他無法預料胡男帶傷出賽，胡在賽前2周與朋友對練被打傷頭、卻宣稱被球打到，且到比賽前仍天天開車通勤，就算現場安排醫師做賽前理學檢查，也未必能查出胡男有舊傷。

對此，台北地院今判決丁男無罪，而原本預計要到場聽庭的胡母因記錯時間錯過宣判，但當她得知結果後，她忍不住情緒痛哭，表示自己因為這件事情已經很久沒辦法睡，都必須靠安眠藥才能入眠，而今年清明節掃墓時，她還到兒子牌位前跟兒子表示，這件案子即將宣判，當晚她就夢見兒子來告訴她，「媽咪不用擔心，會有好結果的」。

胡母表示，她一直認為今天應該會判丁男有罪，所以她沒有辦法接受法官這樣的審判，案發當時丁男沒有即時叫救護車，中間耽誤了多少時間，而事後丁男也沒有任何慰問跟道歉，「我無法接受這樣的結果，我本來想說這社會有公平正義，想不到會是這樣的結果，我已經對這社會失去信心了」。