前議長郭信良、里長涉貪案檢聲請科技監控　台南高分院駁回

▲台南市前議長、現任市議員郭信良及佃西里長高進見涉貪案件，檢方聲請加裝科技設備監控，遭台南高分院駁回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣高等法院台南分院針對台南市前議長、現任市議員郭信良及佃西里長高進見涉貪案件，檢察官聲請加裝科技設備監控，經合議庭審酌後，認為現行保全措施已足夠，於4月28日裁定駁回。

案件起於2022年5月，高雄檢調偵辦詐欺案時，追查一間工程公司金流異常，發現郭信良、高進見涉嫌於佃西自辦市地重劃案中，利用公職身分向開發業者索賄1300萬元，並以「和解費」名義包裝賄款，疑涉貪污。

台南地檢署於2023年9月5日依涉貪污罪嫌起訴，台南地院於同年11月1日宣判，郭信良被判有期徒刑13年、褫奪公權8年，沒收犯罪所得新台幣650萬元；高進見則判刑9年、褫奪公權4年，沒收650萬元，另就教唆偽證部分，另判刑6月。法院命被告郭信良、高進見除各提出150萬元、50萬元之保證金外，並限制住居、限制出境及出海，以達除現金擔保其等能如期到庭接受審判之目的外，並防免其逃亡之可能。

台南地檢署檢察官向台南高分院提出聲請指出，由於兩人已遭判重刑，且過往台南地區曾有議長級被告棄保潛逃前例，為降低逃亡風險，要求郭、高接受科技設備監控並每日向監控中心報到。

台南高分院審理認為，郭信良、高進見自2023年9月停止羈押以來，均遵期到庭，且檢察官並未提出具體事證，釋明如未對被告郭信良、高進見再加施以科技設備監控，不足以擔保其等不會有棄保逃匿之虞。又本件客觀上亦無相關事證足認其等有逃匿之虞。法院表示，目前已命兩人繳納保證金、限制住居、出境及出海等措施，足以確保審理程式進行，施以科技監控並非必要，故駁回檢方聲請。

法院並強調，科技設備監控屬重大限制人身自由之措施，必須嚴格權衡公益與人權，現階段以現行措施即能達成防逃目的。本案得抗告。