媽媽用ChatGPT看手相淚崩！　原因竟是問了「這問題」

▲原PO讓媽媽用ChatGPT看手相，沒想到媽媽看完竟當場淚崩。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

近年ChatGPT等生成式AI爆紅，很多人都會用ChatGPT來製圖，不過其實它還有很多功能。一名妹子分享因為媽媽深信塔羅牌與算命，於是她建議媽媽用ChatGPT幫忙看手相，沒想到媽媽看完竟然當場淚崩，讓妹子直呼「原來AI也會惹哭人類呀」。

一名網友在《Zuvio》論壇以「我媽被Chat GPT惹哭了」為題發文，表示自己的媽媽深信塔羅牌與算命，於是原PO就跟媽媽說可以用ChatGPT幫忙看手相，只要拍下左右手掌的照片、輸入出生年月日跟性別，再請Chat GPT幫忙算就好了。

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原PO透露，媽媽聽完後立刻照做，「她說未來的她不清楚準不準，但至少現在跟過去的都蠻準的」。過了5分鐘後，媽媽又說「我知道要怎麼測試準不準了」，原PO一看才知道，媽媽向ChatGPT問了「父母緣」。

原PO提到，因為媽媽的父母親在她年輕時就相繼早逝，於是當媽媽看到AI回答「跟父母的緣分較為淺薄，他們會在遠遠的地方守護著妳」時，就忍不住淚流滿面，讓原PO不禁感嘆「原來AI也會惹哭人類呀，好奇大家有沒有問過Chat GPT自己的手相，是不是真的都很準呢？」

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