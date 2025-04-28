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「黃雨衣人」觸動敏感神經　香港文化中心朱銘雕塑遭移除

▲▼位於朱銘美術館的「人間系列－排隊」作品。（圖／取自朱銘美術館網頁）

▲位於朱銘美術館的「人間系列－排隊」作品。（圖／取自朱銘美術館網頁）

記者陳冠宇／綜合報導

原於香港尖沙嘴文化中心外的台灣藝術家朱銘之雕塑《人間系列－排隊》去年6月起被圍板圍封，如今作品已經正式遭到移除。香港官方聲稱原因是「展出多年」，不過黃色雨衣在「反送中」運動時具有高度政治意義，移除雕塑的舉動難免引發聯想。

2019年「反送中」運動期間，香港「黃雨衣」示威者梁凌杰於金鐘太古廣場外高處墜落身亡，他的離世成為抗議活動的助燃劑。他當時身穿的黃色雨衣，也成為抗爭符號。

《人間系列－排隊》作品由朱銘於2002創作，隊伍中的人物，有人拿傘、背背包等不同姿態，還包括兩位身穿黃色雨衣者。這組雕塑2017年起於香港文化中心展出。

香港《明報》報導，去年6月起，這組雕塑被圍封，圍板印有「修繕工程進行中 期待再次見面」字句，圍板上印上的其中兩個穿黃色雨衣人物雕塑隨後被遮蓋。

香港康文署上月稱雕塑出現破損，仍在修復，然而，這件作品昨日被發現已遭移除。康文署稱該作品已完成修復，而考慮到雕塑已展出多年，故不會再於原址重置，已將雕塑妥為存放，原址已設置大陸全運會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」。

康文署曾解釋雕塑結構「出現安全隱患」，原有雕塑位置地面不平，為公眾安全於施工現場搭建圍板，並需移離現場及遷到工作室全面評估及制定處理方案；但未交代隱患詳情及修復方案和時間等。

康文署回覆媒體稱，雕塑已展示多年並出現損耗，早前完成修復工作，朱銘美術館已知悉署方就雕塑的修復工作及展示安排。署方稱，會不定時更新文化中心露天廣場展出的藝術裝置。

據港府藝術推廣辦事處網頁，該雕塑為青銅鑄模，10個人物造型各異，排著隊等待入館。朱銘多款作品仍在香港展出，包括香港中文大學百萬大道烽火台的《仲門》、中環交易廣場外的《太極》等。

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