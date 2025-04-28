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今鋒面快速通過　雨最大時間曝

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲今日鋒面快速通過。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天白天這段期間，預報上仍可能有局部較大雨勢發生機會；今晚到周二清晨在北部、東北部空曠地區低溫，有機會降到17-19度間。

吳聖宇在臉書說，今天有鋒面會快速通過台灣，中高層也有短波槽線伴隨一起經過台灣北方海面，看起來高低層系統配合較好的區域，會落在台灣東北方到琉球海面一帶，旺盛的對流系統大多落在海面上。

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（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇指出，不過，陸地上在台灣中北部、東北部上空以及沿海區域，仍要注意是否有對流系統發展的情況，尤其是今天白天這段期間，預報上仍可能有局部較大雨勢發生機會；預估今晚鋒面、短波槽都會離開，天氣就會很快穩定下來。

吳聖宇提到，周二、周三受到底層東北季風影響，天氣又會相對比較穩定，迎風面地區有零星局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，大部分地方應該都是多雲或有陽光的天氣型態。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇分析，要等到周四才會再有鋒面（或中高層短波槽），掠過台灣以北，位置比較偏北，但可能又會讓台灣附近變得比較不穩定，降雨機會提高，影響程度仍待觀察。

吳聖宇表示，今天鋒面通過後，東北季風逐漸增強，北部、東北部溫度較涼，白天高溫約23-26度，中部、花東仍有26-30度，南部有30-32度；今晚到周二清晨在北部、東北部空曠地區，低溫有機會降到17-19度間，其他區域的空曠地區低溫則是仍在20度以上，越往南受到的影響越小。

吳聖宇說，至於菲律賓東南方的熱帶擾動也還是充滿不確定性，看起來有發展的機會，並且有可能採取轉向型的路徑移動，但到底會怎麼演變，目前都還說不準；要等到預報模式，能夠掌握到比較明確的系統位置之後才能確定，現在都還言之過早，也不必太擔心。

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