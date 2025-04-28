板橋女畫師慘死前夫槍下　兇嫌自戕腦死「存活時間」倒數中

▲新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市板橋區27日發生「脫逃畫室」命案，35歲謝男開槍射殺陳姓前妻，隨後謝男畏罪自殺，送醫後宣布腦死，目前靠維生系統維持生命，存活時間倒數中。

回顧這起震驚社會的命案，35歲的謝姓男子與在「脫逃畫室」擔任畫師的陳姓前妻，於27日清晨發生嚴重衝突。據了解，謝男在與陳女爭吵後，外出購買啤酒返回家中，竟持槍朝陳女頭部射擊，導致陳女當場死亡。隨後，謝男畏罪自殺，目前雖然靠人工維生系統維持生命，但已被宣告腦死。

▲板橋男開槍殺前妻，死者案發前10分鐘曾求救。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

事發前，陳女曾向友人發出求救訊息，表示感受到生命威脅，提到謝男可能持有槍枝。友人立即聯繫陳女的妹妹並報警，但仍無法阻止悲劇發生。警方在接獲報案後，迅速趕到現場，並將兩人緊急送醫。陳女到院時已無生命跡象，而謝男則持續昏迷，目前在亞東醫院接受觀察。

警方已封鎖現場進行調查，並將兇槍送往鑑定。根據檢方相驗結果，陳女的致命傷為額頭中彈，其家屬對此並無異議。警方正深入調查此案，試圖了解是否有其他隱情。

▲板橋命案 檢察官、法醫到場相驗。（圖／記者陳以昇攝）

陳女生前在畫室與學生互動良好，其驟然離世讓許多學生感到震驚與不捨。畫室在社交媒體上發布公告，表示陳女因意外離世，近期無法授課，並呼籲已報名課程的學生主動聯繫退費事宜。新北市家防中心表示，曾於4月接獲陳女與謝男口角衝突的通報，但當時陳女並未要求進一步協助。家防中心將持續配合檢警調查，並提供家屬心理及法律協助。

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