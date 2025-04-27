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陸男偷偷考上北大　媽媽嚇呆爽翻「做夢都笑醒」

文／香港01

近日，湖北武漢一段男子瞞著家人考取北京大學研究生的影片在網上走紅。影片中，鄭定龍在飯桌上告訴母親這一好消息，母親震驚的反應引發了廣泛關注。鄭定龍今年28歲，已被北京大學深圳研究生院法律專業錄取。他表示，現在母親常常因為高興而在睡夢中笑醒。

▼聽說兒子考上北大，媽媽態度大轉變。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男偷偷考上北大　媽媽嚇呆爽翻「做夢都笑醒」。（圖／翻攝微博）

影片顯示，鄭定龍突然在飯桌上公布喜訊，「我今年考上了北大」，母親先是驚成「靜止畫面」，之後大叫一聲「啊！」，隨即笑得樂開花。

在周六（26日）接受陸媒採訪時，鄭定龍提到，這段影片是兩周前拍攝的。他在吃飯時偷偷錄下母親得知自己考研錄取的反應，旨在給她一個驚喜。

▲▼陸男偷偷考上北大　媽媽嚇呆爽翻「做夢都笑醒」。（圖／翻攝微博）

談及瞞著父母考研的原因，鄭定龍解釋道，他希望能給父母帶來驚喜，同時也不想讓他們為自己擔心。由於本科畢業於普通院校後沒有找到合適的工作，他選擇瞞著父母備考。去年年底參加考研，今年2月收到成績，3月在深圳進行面試，並於3月底公示錄取名單，直到那時他才告訴父母這個好消息。

鄭定龍表示，母親之前對他的工作和結婚問題十分操心，但在得知他考研被錄取後，態度發生了顯著轉變，開始全力支持他繼續深造。他還提到，母親最近精神狀態很好，甚至在夢中也會笑醒。

▼鄭定龍希望未來能從事涉外律師的工作。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男偷偷考上北大　媽媽嚇呆爽翻「做夢都笑醒」。（圖／翻攝微博）

未來，鄭定龍計劃在研究生期間充實法律基礎，並希望從事涉外律師業務，為自己的專業發展奠定基礎。目前，他的母親雖然已退休，但仍在一所學校擔任宿管阿姨。

鄭定龍表示，自己的堅持和努力不僅讓他在學業上取得突破，也讓家人感到無比欣喜。他強調：「努力沒有白費，付出必有回報。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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