　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一個250元！日本大創挖到「平價版AirTag」　他一口氣搶3個

▲▼日本大創。（圖／記者陳世昌攝）

▲日本大創。（圖／記者陳世昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果推出「AirTag」物品追蹤器，超適合容易忘東忘西的人。有網友在社群平台X分享，日本大創竟然推出了支援蘋果Find My功能的追蹤器，一個是日幣1100圓，換算台幣大約250元，讓許多果粉大讚「太便宜了」、「直接買爆」，甚至有人一口氣就帶了3個回家。

有網友在X表示，「在大創以1100日圓買到按鈕電池式的物品追蹤器（AirTag）的時代來了嗎？總之先買了三個。」從商品照可見，該款物品追蹤器主打防丟失，放進錢包或包包裡，遺失時可定位，支援蘋果的Find My功能。至於價格，大創的物品追蹤器一個是日幣1100圓，換算台幣大約250元。蘋果的AirTag一個是990元，4入3390元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多人秒心動，「真假？我以為某牌已經是最物超所值的了，我要改變主意了」、「噢！我要去找」、「前幾天我找遍了大創，但沒找到它」、「安卓可不可以也出一個啊」、「這價錢便宜到可以拿來當免洗AirTag了。」還有網友打趣，「外遇的人小心了」、「是不是會成為新一代的抓猴神器？」

不過也有網友提醒，「電量續航力可能不如正版」、「還是買正版或蘋果授權版，之前用過便宜平替，結果iOS一更新，定位功能直接失效，變成電子垃圾了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官扔震撼彈「我國沒配偶權」
TPBL爆衝突「賞巴掌」　2人被趕出場
快訊／朱立倫急赴中正一分局！
藍白20萬人凱道戰獨裁　陳其邁指藍營「這行為」訴求不攻自破
快訊／畫面曝！川普和澤倫斯基在教宗葬禮「面對面會談」
鋒面橫掃「雷雨區擴大」時間曝
國民黨萬人上凱道「戰獨裁」　綠：違法在先還找支持者出來挺作弊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

LADY M快閃高雄！獨售草莓抹茶千層　亞尼克推夢幻甜點致敬媽咪

一個250元！日本大創挖到「平價版AirTag」　他一口氣搶3個

下波鋒面周一橫掃「雷雨區擴大」　勞動節熱飆33度

邱毅點6大原因　預估「凱道破10萬人」：賴清德無政績還鬧事

「外星人視角」探討語言文化差異　她10年堅持創作終奪圖畫書首獎

澎湖馬公港旅客服務中心啟用　打造國際級海洋觀光據點

快訊／14:18花蓮規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

關稅衝擊+股市震盪...還有傳染病　旅行社：企業員旅取消10多團

毒駕撞康橋學生！律師揭「人民可做1手段」：處惡駕駛最重刑罰

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

LADY M快閃高雄！獨售草莓抹茶千層　亞尼克推夢幻甜點致敬媽咪

一個250元！日本大創挖到「平價版AirTag」　他一口氣搶3個

下波鋒面周一橫掃「雷雨區擴大」　勞動節熱飆33度

邱毅點6大原因　預估「凱道破10萬人」：賴清德無政績還鬧事

「外星人視角」探討語言文化差異　她10年堅持創作終奪圖畫書首獎

澎湖馬公港旅客服務中心啟用　打造國際級海洋觀光據點

快訊／14:18花蓮規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

關稅衝擊+股市震盪...還有傳染病　旅行社：企業員旅取消10多團

毒駕撞康橋學生！律師揭「人民可做1手段」：處惡駕駛最重刑罰

王柏融清壘安打振臂大吼　台鋼6比2逆轉統一

娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

茵芙演反派被罵「認心臟沒那麼強」　釣出男友4字護愛

金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿　數萬信眾沿路淚別教宗

黃妃為統一獅開球　背號挑25號偷爆料兒子小秘密

曹祐齊球速「單純催不出來」　葉總納悶：不會覺得很慢

G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

生活熱門新聞

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

快訊／14:18花蓮規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

接體車「上樓領大體」被拖吊　原因曝光網戰翻

「黑澀會美眉」直播帶貨　年收12億元

爆料賣狗肉害嫌犯跑光！挨轟作秀議員道歉

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

阿里山鏡頭君受襲擊　9人夜衝轉鏡頭「自拍比YA」

3縣市大雨特報　明回溫一天鋒面又來

你會選哪張魔法地毯？超準心測秒測你未來的退休生活模樣

館長開箱「十層犇牛堡」　打開就皺眉吐槽5字

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

更多熱門

相關新聞

iPhone 17 Air模型圖再爆！

iPhone 17 Air模型圖再爆！

近期關於iPhone 17 Air（超薄款）的消息喧囂塵上，不少模型照、爆料都指出蘋果將在今年推出「史上最薄」的機型，而部落客 Sonny Dickson 再次曝光模型圖，厚度約為5.5mm的機身將成為歷代最薄iPhone，且從對比圖來看，可能將全面取消實體SIM卡，改以eSIM來維持最薄機身。

人氣VT登App Store獨家獻聲

人氣VT登App Store獨家獻聲

iPhone更新iOS 18.5　電池突被標「二手」

iPhone更新iOS 18.5　電池突被標「二手」

歐盟裁罰蘋果185億、Meta74億

歐盟裁罰蘋果185億、Meta74億

美若施壓盟友限制對中貿易　郭明錤示警： 蘋果風險激增

美若施壓盟友限制對中貿易　郭明錤示警： 蘋果風險激增

關鍵字：

大創物品追蹤器蘋果FindMyAirTag

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面