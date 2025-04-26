一個250元！日本大創挖到「平價版AirTag」　他一口氣搶3個

▲日本大創。（圖／記者陳世昌攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果推出「AirTag」物品追蹤器，超適合容易忘東忘西的人。有網友在社群平台X分享，日本大創竟然推出了支援蘋果Find My功能的追蹤器，一個是日幣1100圓，換算台幣大約250元，讓許多果粉大讚「太便宜了」、「直接買爆」，甚至有人一口氣就帶了3個回家。

有網友在X表示，「在大創以1100日圓買到按鈕電池式的物品追蹤器（AirTag）的時代來了嗎？總之先買了三個。」從商品照可見，該款物品追蹤器主打防丟失，放進錢包或包包裡，遺失時可定位，支援蘋果的Find My功能。至於價格，大創的物品追蹤器一個是日幣1100圓，換算台幣大約250元。蘋果的AirTag一個是990元，4入3390元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多人秒心動，「真假？我以為某牌已經是最物超所值的了，我要改變主意了」、「噢！我要去找」、「前幾天我找遍了大創，但沒找到它」、「安卓可不可以也出一個啊」、「這價錢便宜到可以拿來當免洗AirTag了。」還有網友打趣，「外遇的人小心了」、「是不是會成為新一代的抓猴神器？」

不過也有網友提醒，「電量續航力可能不如正版」、「還是買正版或蘋果授權版，之前用過便宜平替，結果iOS一更新，定位功能直接失效，變成電子垃圾了。」