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你吸臭毒我數鈔票！新北壓鑄廠違法開工爽撈上億　黑心老闆慘了

▲▼鑄造廠造成空污被勒令停業，70歲老闆偷開被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲新北八里鑄造廠造成空污被勒令停業，70歲吳姓老闆被起訴。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區某鑄造廠因未取得固定污染源操作許可證，早在2019年就遭新北市環保局勒令停工，然而吳姓負責人卻無視命令，持續違規營運多年，2022年因違法被查獲，事隔不到1年，他仍未悔改，繼續指示員工開工生產，非法獲利更高達1億4641萬元。士林地檢署日前偵結，依《空氣污染防制法》第56條再度提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。

起訴指出，該公司從事非鐵金屬製品鑄造，根據法規，屬於須申請固定污染源操作許可證的高污染產業，但該公司未依法申請，仍持續生產。環保局早在2019年3月5日首次稽查時就發現違規，於同年6月13日裁處罰鍰10萬元，並勒令立即停工，同時要求負責人參加環境講習8小時。

然而，吳姓老闆不僅未依法辦理許可，反而在2022年4月被環保局與警方查獲時，仍持續運作，當時已遭起訴並進入司法審理。沒想到時隔不到1年，他依舊不改，從2023年4月起再度無視禁令，指示員工繼續違法生產，直至2023年11月9日，環保局與警方持法院核發搜索票突襲查緝，才又查獲違規事實。

蔡東利檢察官調查發現，吳男在2022年被查獲後仍未停工，從2023年4月至11月的短短7個月內，非法生產獲利高達1億4641萬元。依《刑法》第38條之1，聲請沒收所有查扣的財產與設備，並將犯罪所得全數追回，避免業者以違法手段牟取暴利。

年約73歲的吳姓負責人相當惡劣，2023年法院認他無視政府禁令，持續違規生產，雖然他在辯護中聲稱「排放氣體未造成污染」且「工廠員工生計堪憂，無法停工」，但法官認為，環保法規的重點在於污染源的管制，並非以是否已造成環境污染作為唯一標準，因此駁回其辯解。

法院依違反《空氣污染防制法》，處公司罰金50萬元，吳男不遵停工命令罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金，每日折算1000元，吳男二度遭起訴，恐加重刑責。

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