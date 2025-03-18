安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路　網友問：為何不走斑馬線

▲如有行人穿越道，行人不得在其100公尺範圍內穿越道路，不依規定，擅自穿越車道，將違反「道路交通管理處罰條例」第 78條，處新台幣500元罰鍰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影象，台南市新市區有1家安親班老師，在接幼兒回安親班時，以肉身擋住來往車輛，讓20名左右的幼兒直接穿越馬路，進入安親班，此舉引PO文網友質問「到底為什麼不帶小朋友走斑馬線」，PO文也引起網友熱議，台南市善化分局警方指出，安親班此舉違反道交條例，可舉單告發。

畫面中是1名安親班老師，站在道路中央，以肉身擋住來車輛，而後讓對方1群小朋友快跑穿越馬路到對向道路，再走進安親班，此舉引起PO文網友不滿質疑「到底為什麼不帶小朋友走斑馬線？從小養成想過馬路就用肉體擋車」。PO文也引發網友任熱議。網友們紛紛表示：「老師撞一下，以後就會了」、「就算走了斑馬線要繞過那一堆路邊停車還是得走到馬路上」、「 補習班是學校門口亂源之一，逆線停車、違規停車、超載學生…上星期看過補習班小客車逆線停在校門，五人的小客車裝8人去安親班」、「安全第一，走一大段車道到人行道然後在走一大段車道您覺得 有比較安全嗎？」、「過馬路沒問題，讓小孩沒問題，那個老師在擋三小，看到真的會想在它面前急剎車」「「畫面中老師好不明顯，沒看路的就撞下去了」、「其實大家何不反應給新市公所或台南市交通局，請再改善那邊的道路」、「講的好像走斑馬線你就會讓的樣子」、「可憐，我真的不懂，禮讓對某些人來說到底是多難的一件事，汽車機車都一樣，他們不是突然衝出來，而是你遠遠就能看到，萬一撞到怎麼辦？代表你沒看到+開太快騎太快」、「如果你自己要去對面買東西都不會繞到有斑馬線的地方再過馬路，就不該指責對方」、「我就不相信如果是你 你會走那麼遠走去斑馬線過馬路，你騎車會騎在線內嗎？你都不會騎到路肩騎嗎？」、「旁邊沒有人行道，走到斑馬線的路上更危險」、「他們要走到斑馬線的那段路也是曲折離奇」…，網友中有的人以交通安全為考量，認為這種行為不可取，也有不少人認為情有可原，各有不同意見。

台南市善化分局交通組長黃詩萍指出，本案人員於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通，已違反「道路交通管理處罰條例」第82條規定，處新台幣1200-2400元罰鍰。另呼籲如有行人穿越道，行人不得在其100公尺範圍內穿越道路，不依規定，擅自穿越車道，將違反「道路交通管理處罰條例」第 78條，處新台幣500元罰鍰。