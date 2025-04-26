搶當溫泉華廈主人！台東知名飯店33套房法拍　起標價最低78萬

▲花蓮分署預計於5月6日再度釋出台東知本「逸軒溫泉天廈」33戶溫泉套房。（圖／花蓮執行分署提供）

記者潘鳳威／台東報導

台東知本著名「逸軒溫泉天廈大樓」（原逸軒大飯店），近年受疫情影響重創營運，導致稅款積欠，陸續遭法拍。法務部行政執行署花蓮分署預計於5月6日，再度釋出該大樓內33戶溫泉套房進行拍賣，起標價格依各戶面積不同，落在78萬元至231萬元之間。

台東縣稅務局表示，該大樓由江姓業者經營，過去因積欠房屋稅158萬元、地價稅348萬元，原與稅務局協議分期繳納，惟受疫情影響營收驟減，最終未能如期履約，因此相關不動產遭強制執行，自兩年前開始陸續進入法拍程序。

「逸軒溫泉天廈」地處知本溫泉區核心地段，環境優美、交通便利，一直以來是遊客泡湯與養生旅遊熱門地點。自拍賣訊息陸續公布後，吸引全台投資人與民眾高度關注，至今已成功拍出80多戶，市場反應相當熱絡。

稅務局指出，此次將釋出的33戶均為套房型產品，物件條件良好，首拍價格依坪數與樓層有所不同，價位分別介於78萬元至231萬元不等。

為提升拍賣透明度，花蓮分署網站提供線上實境看屋與360度環景圖。現場投標時間為5月6日下午2點30分至3點，民眾可透過通訊或現場投標方式參與，拍賣當日亦將在臉書直播拍賣過程。台東縣稅務局也設立服務櫃檯，免費提供投標資料與填寫範例，協助民眾順利參與投標。