　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶當溫泉華廈主人！台東知名飯店33套房法拍　起標價最低78萬

▲▼拍賣7間台東知本「逸軒溫泉天廈」温泉套房，採分標拍賣。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲花蓮分署預計於5月6日再度釋出台東知本「逸軒溫泉天廈」33戶溫泉套房。（圖／花蓮執行分署提供）

記者潘鳳威／台東報導

台東知本著名「逸軒溫泉天廈大樓」（原逸軒大飯店），近年受疫情影響重創營運，導致稅款積欠，陸續遭法拍。法務部行政執行署花蓮分署預計於5月6日，再度釋出該大樓內33戶溫泉套房進行拍賣，起標價格依各戶面積不同，落在78萬元至231萬元之間。

台東縣稅務局表示，該大樓由江姓業者經營，過去因積欠房屋稅158萬元、地價稅348萬元，原與稅務局協議分期繳納，惟受疫情影響營收驟減，最終未能如期履約，因此相關不動產遭強制執行，自兩年前開始陸續進入法拍程序。

「逸軒溫泉天廈」地處知本溫泉區核心地段，環境優美、交通便利，一直以來是遊客泡湯與養生旅遊熱門地點。自拍賣訊息陸續公布後，吸引全台投資人與民眾高度關注，至今已成功拍出80多戶，市場反應相當熱絡。

稅務局指出，此次將釋出的33戶均為套房型產品，物件條件良好，首拍價格依坪數與樓層有所不同，價位分別介於78萬元至231萬元不等。

為提升拍賣透明度，花蓮分署網站提供線上實境看屋與360度環景圖。現場投標時間為5月6日下午2點30分至3點，民眾可透過通訊或現場投標方式參與，拍賣當日亦將在臉書直播拍賣過程。台東縣稅務局也設立服務櫃檯，免費提供投標資料與填寫範例，協助民眾順利參與投標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南古蹟前全裸「跪地敞開後門」！　警方要查了
飯店房間「最髒5區」曝光　1物細菌量是馬桶2.5萬倍
依依認婚後身心崩潰！　「1差異」釀10年婚姻破碎
被控性騷國中女「腰摸到屁股」　鄉代怒駁：斬雞頭證清白
24歲日正妹主播「挺巨胸」報天氣！　私下自拍照辣翻
「接體車」停人行道被拖吊！畫面曝光　警：僅4特定車輛免罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南古蹟前全裸！噁男學狗跪地「敞開後門」　警方出手要查了

被控性騷國中女「腰摸到屁股」　彰化鄉代駁斥：斬雞頭證明清白

行人走到一半才歪進斑馬線　駕駛挨罰未禮讓「結局逆轉」

台中女遭詐7次匯款430萬　聯手警逮車手...拿回5萬檢舉獎金

整幢喝屍水！住弟弟家1晚就失聯...水塔泡屍3天　最後身影曝

重機露鳥俠停紅燈「摩槍管」全被拍　網友炎上高雄警要查了

「運體車」停人行道被拖吊！畫面曝光　警：僅4特定車輛免罰

男友挨罰百萬！衛生局科長「特赦免罰」　賣案收賄1334萬判16年

快訊／后豐鐵馬道鬥毆！腳踏車店為生意打群架　6男2女送醫

搶當溫泉華廈主人！台東知名飯店33套房法拍　起標價最低78萬

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

台南古蹟前全裸！噁男學狗跪地「敞開後門」　警方出手要查了

被控性騷國中女「腰摸到屁股」　彰化鄉代駁斥：斬雞頭證明清白

行人走到一半才歪進斑馬線　駕駛挨罰未禮讓「結局逆轉」

台中女遭詐7次匯款430萬　聯手警逮車手...拿回5萬檢舉獎金

整幢喝屍水！住弟弟家1晚就失聯...水塔泡屍3天　最後身影曝

重機露鳥俠停紅燈「摩槍管」全被拍　網友炎上高雄警要查了

「運體車」停人行道被拖吊！畫面曝光　警：僅4特定車輛免罰

男友挨罰百萬！衛生局科長「特赦免罰」　賣案收賄1334萬判16年

快訊／后豐鐵馬道鬥毆！腳踏車店為生意打群架　6男2女送醫

搶當溫泉華廈主人！台東知名飯店33套房法拍　起標價最低78萬

台中藍營3千支持者北上凱道　發小國旗辨識「自己人」

台南古蹟前全裸！噁男學狗跪地「敞開後門」　警方出手要查了

唐西奇賽前狂吐最新狀況曝　湖人主帥證實詹皇2周前受傷

苗栗獨居飼主離世留下3隻蜜袋鼯　防疫所收容4／28開放領養

台鋼洋砲魔鷹回來了！休息兩周二軍出賽　先發排第四棒

芭蕾運動鞋不退燒　今年夏天必選「雙鞋帶」

統一獅啦啦隊女孩星光秀魅力四射　斐棋換4套衣服賣力演出

國民黨426上凱道戰獨裁　謝志偉改寫「金剛經」開酸

被控性騷國中女「腰摸到屁股」　彰化鄉代駁斥：斬雞頭證明清白

桃園市國中技藝競賽　304名優秀選手受獎

【活到老學到老】88歲阿公挑戰水肺潛水　跟海龜開心合照

社會熱門新聞

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

后豐鐵馬道腳踏車店為生意鬥毆　6男2女受傷

即／北市公寓水塔傳異味　驚見腫脹男屍

全台最大虛擬幣交易所被搜　查扣法拉利

獨／高雄清晨死亡車禍！行人過馬路遭撞死

即／國1楠梓交流道「6車連環撞」！

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

即／每月助詐團洗錢上億！「幣想科技」負責人遭聲押

店家IG宣傳夫妻刺青　她竟抓包尪外遇

更多熱門

相關新聞

台東縣府聯手稽查預售屋熱銷建案

台東縣府聯手稽查預售屋熱銷建案

面對預售屋市場交易熱絡，為確保消費者權益與維持不動產市場秩序，台東縣政府日前啟動2025年上半年預售屋建案聯合稽查行動。此次行動由縣府消保官會同地政處、建設處及財政部南區國稅局台東分局共同參與，針對台東市區內三處熱門銷售建案進行查核，最終結果顯示，各案場皆未發現炒作、違規轉約等重大違規情形。

防空洞前驚見他招手　台東警助迷路阿北回家

防空洞前驚見他招手　台東警助迷路阿北回家

從錄音室到舞台　台東青年族語與流行創作公開亮相

從錄音室到舞台　台東青年族語與流行創作公開亮相

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

台東取經德國Feldheim 打造韌性能源系統

台東取經德國Feldheim 打造韌性能源系統

關鍵字：

知本逸軒花蓮分署拍賣溫泉套房台東

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面