快訊／伊朗南部港口「大規模爆炸」　黑色濃煙竄天畫面曝光

▲伊朗南部港口「大規模爆炸」，黑色濃煙竄升高空 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

伊朗南部城市「阿巴斯港」（Bandar Abbas）26日發生大規模爆炸與火災，黑色濃煙竄升上天的駭人畫面，在社群媒體瘋傳。不過，目前尚不清楚事故原因。

當地災害管理官員哈桑扎德（Mehrdad Hasanzadeh），接受伊朗國家電視台採訪時說，一些人員在爆炸中受傷，緊急救援團隊正試圖抵達事故地點，其他人員則正在撤離現場。

BREAKING: Massive explosion hits the Iranian port of Bandar Abbas pic.twitter.com/PDNvcmCVOi — BNO News (@BNONews) April 26, 2025

《美聯社》報導，哈桑扎德表示，爆炸來自該市「沙希德拉賈伊港」（Shahid Rajaee port）的貨櫃。該港口主要處理貨櫃運輸，但也有油箱及其他石化設施。

當地媒體也引述居民說法指出，爆炸力道讓地面震動，附近城鎮也聽得見爆炸聲。伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）則指出，這場爆炸造成廣泛破壞，促使當局迅速部署應對小組，並且暫停所有港口作業。