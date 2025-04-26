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接體車「上樓領大體」被拖吊　原因曝光網戰翻

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市25日發生一起接體車違停被拖走的事件，一輛接體車停在人行道上，禮儀社人員和司機進入大樓接體，短短幾分鐘後，拖吊車便將接體車拖走，讓家屬和殯葬業者大感錯愕，這件事被PO上網後，引發網友熱烈討論。

▲▼接體車被拖走。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲接體車被拖走，引起網友兩派看法。（圖／翻攝臉書／爆料公社，下同）

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網友在臉書社團《爆料公社》發文，從影片中可以看到，一輛黑色接體車停在大樓門口，司機與工作人員進入大樓搭電梯領大體，準備送往殯儀館。不料，一輛白色拖吊車出現，停在接體車前方，員警拍照後，拖吊車迅速將接體車拖走，整個過程不到2分鐘。葬儀社員工與家屬看到後都傻眼，只能臨時再調一輛接體車來運送。原PO無奈表示「真的缺錢缺這樣嗎？」並指出管理員有說明情況，但接體車仍被拖走。

此事件引發超過500名網友留言討論。一部分網友力挺拖吊車，認為「違規就是違規，沒什麼好說的」、「你違停就算了，還停在人行道上，不抓你抓誰」。也有網友認為接體車應該至少留一人在車上顧車，或者打警示燈以示尊重。

▲▼接體車被拖走。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

另一部分網友則反擊，認為拖吊車的行為太過分，有人說「祝那些力挺拖吊車的人，以後大體就自己在光天化日下推到停車格嘿」、「拖吊業者很誇張，他去關後尾門應該就知道這不是普通車，結果還是拖走」。更有網友感嘆台灣人情味消失殆盡。

殯葬業者留言表示，除非死亡地點在醫院，不然他們也只能硬著頭皮違規，趕快把大體包一包扛出來。遇到這種情況，只能再調一輛車來運送。他們無奈地說「你們有沒有扛過真的屍體？」強調一人顧車、一人領大體並不容易，尤其是遇到體重較重的遺體時，更是難以應付。

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