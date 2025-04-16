機車行店長開鎖收200元被嫌黑店　千人力挺：根本佛心價

記者黃翊婷／綜合報導

一名機車行店長感嘆，日前遇到一名客人將鑰匙放在置物箱中，他開鎖收費200元，還教對方開鎖技巧，沒想到卻遭留1星負評（現已刪除），讓他感到很無奈。文章公開之後獲得超過1500名網友按讚力挺店長，大家紛紛留言表示，「200元根本佛心價」、「現在鎖匠出門都要500元」、「我請鎖匠拿紙幫我開個門就300元起跳了」。

▲原PO幫客人開鎖機車置物箱，收費200元被嫌貴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，日前遇到一名客人誤將鑰匙放在機車置物箱中，對方來到機車行求助，他開鎖收費200元，對方說想學，以後如果遇到類似狀況可以自己開，他也教了，沒想到真心換絕情，客人事後竟在Google評論留下1星負評，質疑他收費太貴、是黑店。

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原PO無奈表示，平時幫忙開鎖收費是300元，該名客人的車款比較好拆，所以改收200元，對方當下沒有反應費用問題，結果卻變成這樣，讓他感到很心累，「我連叫認識的鎖店來開機車鎖都需要800元了」、「有時候在想這產業是那麼不值錢嗎」。

文章公開之後獲得超過1500名網友按讚，大家紛紛留言力挺店長，「200元根本佛心價」、「現在鎖匠出門都要500元，大型重機另外收錢」、「我請鎖匠拿紙幫我開個門就300元起跳了」、「便宜好嗎？我10幾年前（開鎖）也要500元，我也沒嫌貴」。

還有熱心網友提到，其實現在很多機車行不接這種生意，因為有些偷車賊會請機車行開鎖，導致機車行人員也要去警局做筆錄，店家願意幫忙甚至耐心教導技巧，收費200元已經算賺到了。