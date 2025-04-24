「天空笑臉」相隔17年有望再現！明清晨把握黃金1小時觀賞奇景

▲在星星與月亮的排列巧合下，再加上剛好進入上弦月，組合起來就是一張笑臉。（圖／維基百科，由 User:1j1z2 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0）

圖文／CTWANT

罕見奇景！天空上的星星和月亮，在巧妙的排列下，看起來就是一張笑臉，這樣的天文景觀曾出現在2008年，而這樣難得的現象，將於明（25）日再度出現，最佳觀賞條件與時間也曝光了。

根據台北市立天文科學教育館資料，4月25日即將迎來「金星合月」及「土星合月」的天象，「合月」代表某行星和月球在天球上的赤經經度相同，視覺上也會和月球較為接近。本次金星合月為明（25）日上午9時21分，土星合月則發生在中午12時13分左右；由於兩星合月的時間正好在白天，因此館方建議民眾可在明天日出前朝東方地平線方向欣賞，屆時月球會剛好位於金星和土星之間。

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「天空笑臉」之所以成形，是因為月亮呈下弦月狀態，加上金星與土星分別左右，像是2隻明亮眼睛，就構成了「笑臉」。據《People》報導，世界許多地方都有機會觀測到此天象，不過最佳觀賞時段為清晨5點到6點左右。

值得注意的是，這次的「天空笑臉」清晰度可能不及2008年，其中一個原因是土星亮度相對較低，約為1.2等，遠遜金星的-4.8等亮度，加上升起時間接近日出，或受晨光干擾。根據《BBC Sky at NightMagazine》指出，想要清晰觀測「天空笑臉」，必須符合東方地平線開闊無遮擋、觀測地點光污染低、當天天氣晴朗等條件。

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