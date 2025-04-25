沒有AI應用！捲基礎模型沒意義　李彥宏：DeepSeek不是萬能的

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

Create2025百度AI開發者大會今（25）日在武漢舉辦，由百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏以《模型的世界，應用的天下》為題作主題演講，會上還發佈文心大模型4.5 Turbo、文心大模型X1 Turbo、數款AI應用軟體及全球首個電商交易MCP（開源協議）等。

李彥宏在演說時表示，DeepSeek橫空出世，MCP逐漸被接受為行業標準，開源中國社區一年新增的開發者數量就超過150萬，大模型世界風雲變幻，幾乎周周有發佈，天天有更新，去（2024）年第四季度有49個大模型更新發佈，2025年第一季度就有55個發佈，「一邊是大模型廠商捲死捲生，另一邊是開發者無所適從，不敢放心大膽做應用，就是擔心應用被模型的迭代給快速覆蓋掉，自己白費功夫。」

李彥宏指出，應用才是真正創造價值的，沒有應用，芯片（晶片）、模型都沒有價值，模型的世界，應用的天下，就是說模型會有很多，「但未來真正統治這個世界的是應用，應用才是王者。」

李彥宏提到，百度的文小言、百度搜索、百度地圖等都接入了DeepSeek滿血版，在很多內外部應用場景都產生了非常不錯的效果，「當然DeepSeek也不是萬能的，比如它只能處理文本，還不能理解和生成圖片、音頻、視頻等多媒體內容。」

李彥宏認為，而我們的很多百度智能雲客戶，都需要這種多模理解和生成能力，比如它幻覺率比較高，在很多場合不能放心使用，如果在電商直播中幻覺出來一個買一送一的優惠，那商家就要賠慘了，「當然它更大的問題是慢和貴，中國市場上絕大多數的大模型API調用價格都比DeepSeek滿血版要低，速度要更快，而今天我們要隆重發佈的文心大模型的4.5 Turbo和X1 Turbo就是要解決這些問題。」

李彥宏表示，多智能體協作是非常有價值的AI應用方向，「未來的AI應用，不只可以回答問題，還要能完成任務。而任何一個複雜任務的交付，都需要多智能體協作來解析需求、分拆任務、調度資源、規劃執行，最終交付結果。」

李彥宏強調，基於MCP開發智能體，就像2010年開發移動APP，「百度將持續加大對MCP的支持，推動更多應用和服務接口兼容MCP，不斷賦能開發者創新，共建繁榮的MCP生態。」