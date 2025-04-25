「新北美術館」6月底前免費參觀！戶外300秒煙火、建築光雕登場

▲「新北市美術館」正式開館，即日起至6月30日免費入館參觀，連6周末還有戶外活動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新北報導

新北市美術館今（25日）正式開館，首波推出4檔展覽，即日起至6月30日連續兩個月「免費入館參觀」；而4月26日至6月1日，連續6個周末在戶外園區有開館活動，包括主題市集、表演、300秒煙火秀、夜間建築光雕等。

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▲「新北市美術館」連6周末戶外活動，首周加碼300秒煙火。（圖／新北市文化局提供）



新北市美術館由建築師姚仁喜設計，打造地下3層、地上8層的現代建築，全館採開放格局設計，打破傳統美術館的封閉性，以「全民美術館」為理念，讓藝術專業與民眾共享。

其中「新美聚場」是民眾抵達美術館的第一站，負責公眾活動、餐飲商店空間。館內2到6樓為藝術策劃展覽空間，地下1樓的「探索基地」則有獨立出入口，提供藝術教育課程、共創空間，並持續「免費開放」落實藝術平權。

「新美聚所」負責藝術推廣課程、駐村藝術家活動。「戶外園區」則結合公共藝術與休憩機能。

●連6周戶外活動

4月26日至6月1日期間，連續6個周末，在美術館戶外園區舉辦開館系列活動，結合白天的主題市集、夜晚光雕展演，打造沉浸式藝術生活場景。

首周末4月26日至27日晚間8點半，特別加碼施放「300秒煙火秀」，最佳觀賞點就在新北市美術館戶外園區；此外美術館園區旁邊的「三鶯水資源回收中心」也是不錯的煙火觀賞地點。

開館演出陣容堅強，4月26日由雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》、4月27日由FOCASA馬戲團帶來奇幻親子劇場《潘朵拉的盒子》。5月3日則由張清芳與新北市交響樂團攜手，呈現融合交響與流行的跨界音樂會。

▲「新北市美術館」開館周末將有「建築光雕」。（圖／新北市文化局提供）

晚間「建築光雕」展演以3大單元構成，包括主題大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《新北市美術館—全民的美術館》、建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》，透過燈光、動畫、音樂與建築結構的交互呈現，展現新北市美術館融合藝術、自然、城市空間的獨特魅力。

新北市長侯友宜表示，新北市美術館的誕生，不僅象徵城市文化建設的新里程碑，更是對全民開放、全齡友善的文化政策實踐，未來也將持續結合教育、產業、觀光等面向，成為驅動城市創新的藝術引擎。

●開館4大展覽

開館的4檔展覽，橫跨典藏研究、在地創作、親子互動、國際策展4大面向。「往來／照見」典藏研究展，透過1930年代至今的50組件館藏作品，回顧新北市文化發展歷程，呈現城市與歷史之間的對話。

▲「往來／照見」典藏研究展。（圖／新北市文化局提供）

「新店男孩: Don’t Worry, Baby」展覽，由莊普、蘇匯宇、吳東龍及已故藝術家陳順築組成的藝術團體「新店男孩」，聯手年輕藝術團體XTRUX，透過遊戲引擎、沉浸式投影、傳統媒材，並從新店郊區生活經驗中汲取的靈感，進行藝術創作，探討科技進步下真實與虛構的界限。

▲「新店男孩」探討科技進步下真實與虛構的界限。（圖／新北市文化局提供）

「再自然不過的事」親子互動展，由藝術家郭奕臣、辛綺、徐世賢、劉致宏共同創作，結合地景裝置、繪畫實驗、互動創作，還有淡水河空拍衛星圖上的迷你立體建物，引導觀眾思考人與自然的共生關係。

「基進城市」國際主題策展，立基新北城市文化脈絡，展出25組國內外藝術家共41件作品，聚焦城市變遷、勞動遷徙及空間政治。新北市作為台灣最大都會區之一，發展過程可視為全球都市現象的縮影。

●交通及相關資訊

搭乘火車可至台鐵鶯歌站下車，從文化路出口步行約6分鐘即可抵達，因應首週末4月26日、4月27日兩天活動人潮，台鐡將加開班次，疏運煙火觀賞人潮。

公車方面，917路線將加開班次，從「捷運永寧站」1號出口搭乘可直達美術館，981也於首周末新增繞駛新北市美術館服務。

展覽與活動詳情，可至新北市美術館官網、新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。