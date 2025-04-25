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「黃子韜衛生棉公司」大徵才！　不限專業…月薪最高13萬元

▲黃子韜衛生棉公司朵薇徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲黃子韜衛生棉公司朵薇徵才。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸男星、韓國頂流男團EXO前成員黃子韜日前宣布，成立黃子韜衛生棉公司，並將推出衛生棉品牌「朵薇」。朵薇近日發布招募人才公告顯示，大專起投、不限專業，通路銷售總監職位的薪資為2萬至3萬元（人民幣，下同，約新台幣8.9萬元至13萬元），吸引不少求職者。

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲通路銷售總監職位的薪資為2萬至3萬元人民幣。（圖／翻攝自微博、小紅書）

據《瀟湘晨報》報導，「黃子韜衛生棉公司」朵薇的招聘公告指出三大招募要點，分別是，女性友善公司、學歷大專院校即可投遞履歷、不分專業皆可來應徵，招募的職位包括，電商通路經理、電商主播、產品經理、素材拍攝剪輯、電商設計師、通路銷售總監等。

▲黃子韜在直播間測試衛生棉。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲黃子韜在直播間測試衛生棉。（圖／翻攝自微博，上同）

公告介紹，朵薇是由黃子韜在直播間，推出的自有衛生棉品牌。黃子韜日前高調宣布，跨界投身衛生棉事業的消息，並在直播間，送出5萬份衛生棉試用。

根據公開資料顯示，浙江朵薇護理用品有限公司成立於2021年6月，法定代表人為徐嘉斌，註冊資本1000萬人民幣，經營範圍包括，衛生用品和一次性使用醫療用品生產、貨物進出口、紙製品製造等。變更記錄顯示，不久前，該公司新增，杭州龍則靈網路科技有限公司為股東。股權全景穿透圖顯示，目前，黃子韜間接持有該公司股份。

▲目前推出的活動禮盒。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲目前推出的活動禮盒，要價49.9元人民幣。（圖／翻攝自小紅書，上同）

黃子韜表示，自己在2024年10月就開始做衛生棉工廠，衛生棉計畫於5月下旬正式販售，並開放工廠參觀預約。黃子韜在直播間，還展示衛生棉檢測報告，並強調是醫療級衛生棉，要大家放心。

朵薇目前販售的「1分錢」活動禮盒內含，一包日用衛生棉（10片／盒），一包護墊（10片／盒）以及一包安睡褲（2件／包），其標價顯示為49.9元（約台幣222元），但工作人員表示，這並非定價，最後並不會以禮盒形式販售衛生棉，本次僅為活動使用。

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼黃子韜衛生棉公司徵才。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲網友曬出開箱照。（圖／翻攝自小紅書，上同）

對於網路上關於「黃子韜間接持股衛生棉公司」的討論，黃子韜表示，「我控股了這家工廠，他們以前的產品全部停掉，我做這個是出於責任感，不是為了賺錢。」

黃子韜還說道，「以後我很多時間都會投入在產業上了，認真去學習，真的去體驗，去多問，我從來不覺得問這些東西羞澀，我覺得這是一個非常帥的事情，因為我覺得我不光是為我而問，我的責任感一直是很強的。」

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