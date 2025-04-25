4月4起自撞死亡事故　屏東警籲駕駛人專心開車

▲自撞交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣境內4月以來發生4起自撞死亡交通事故，屏東縣政府警察局籲請駕駛人開車上路，務必專心，確保安全。

根據屏東縣政府警察局統計，今年1月至4月，屏縣共發生801件自撞交通事故，造成13人死亡、865人輕重傷；與113年同期相比，件數減少98件、死亡人數減少5人、受傷人數減少134人，整體雖有下降，但4月份短短3週內即發生4起死亡案件，令人遺憾。

警察局根據事故分析顯示，多數肇事原因疑與分心駕駛有關；分心及疲勞駕駛會降低駕駛者的反應能力與警覺性，進而影響判斷，導致事故發生時車輛無煞車痕跡，造成的後果往往與酒後駕車相當嚴重。

依據美國疾病控制與預防中心（CDC）分類，分心駕駛主要包含三種類型：視覺分心（視線未專注於道路）、雙手分心（手部操作其他物品）、精神分心（思緒未專注於駕駛）。常見情況包括開車中使用手機、吃東西、與乘客交談、操作車內設備等，皆可能導致駕駛無法即時反應突發狀況。

警察局提醒，駕駛行為需全神貫注，任何一瞬間的注意力分散都可能釀成無法挽回的傷害。駕車上路前應確保身心狀態良好，若感疲憊或精神不濟，應適時休息；行車過程中應避免飲食、操作手機或取用物品，以降低風險。

局長戴台㨗呼籲民眾，上路前務必養足精神、集中注意力，隨時掌握前方車況，才能有效應對各種突發狀況。他強調：「分心駕駛看似小事，實則可能奪命，每一位用路人都應將安全放在首位，守護自己與他人的生命安全。」