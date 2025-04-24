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花蓮通緝黑道與2警「慶生同框」IG限時露餡　高層震怒拔官記過

▲▼花蓮通緝黑道與2警「慶生同框」IG限時露餡　高層震怒拔官記過。（圖／翻攝畫面）

▲花蓮通緝黑道與2刑警一起參加慶生聚會。（圖／翻攝畫面）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日，花蓮縣警方在網路巡邏時發現，一名具幫派背景的闕姓通緝犯在社群平台Instagram限時動態上發布了一段慶生影片。影片中，赫然出現花蓮縣警局玉里分局偵查隊呂姓副隊長和吉安分局偵查隊鄭姓小隊長的身影。經調查後確認，兩名警官在未報備情況下參加了這場聚會，現已被處以調離主管職、記過和列管輔導等處分。

警方調查顯示，呂姓副隊長和鄭姓小隊長於2日受邀參加一位友人的慶生聚會。該聚會的參與者包括校長、機車材料行業者和其他友人，其中也包括闕姓通緝犯。闕姓通緝犯在聚會結束後，將影片發布在Instagram限時動態上，這一行為引起了警方的注意。

事後，兩名警官辯稱，他們是受邀參加朋友的慶生會，並未認出闕姓通緝犯，且只是短暫停留。然而，花蓮縣警局在調查後確認，呂姓副隊長和鄭姓小隊長在未經報備的情況下出席了這場聚會，並且事後也未主動報告，這違反了警局的特定對象交往規定。警方隨即對兩人進行了調職，改任行政警察，並處以記過和列管輔導。

據悉，闕姓通緝犯是花蓮地區知名的幫派分子，經常參與打架鬧事。今年2月，他因違反《社會秩序維護法》妨害秩序罪，未出庭而被花蓮地方法院通緝。警方於本月23日將其逮捕，並押送花蓮地方法院，現被限制住居。

花蓮縣警局強調，依法維護警紀是警局的基本原則，對於員警違法違紀行為，將堅決查辦，絕不寬貸。

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