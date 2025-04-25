公公幫掃地發現驗孕棒！媳偷吃同事「2條線」　綠帽夫崩潰怒告

▲新竹一名已婚女子於出差期間與同事發生關係並懷孕，遭丈夫告上法院判賠25萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／新竹報導

綠光罩頂！新竹一對吳姓夫妻與公公同住，某日公公打掃家裡時，發現一支呈「兩條線」陽性反應的驗孕棒，由於家裡三人只有媳婦是女性，公公便把此事告訴兒子吳男，吳回想兩人已許久未有親密接觸，決不可能是自己的種，崩潰詢問妻子才知自己戴了綠帽，原來妻子跟同事發生關係還沒吃藥戴套而懷孕，吳男一狀告上法院。新竹地院審理後依侵害配偶權判妻子與小王阿志（化名）25萬元。

判決書指出，吳男與妻子於2019年結婚，但2022年10月間妻子開始經常性晚歸，隔月11月3日，吳男的父親在清理家裡時，竟意外發現一支呈陽性反應的驗孕棒，父親將此事告知吳，吳男回想兩人因為工作繁忙已許沒發生性行為，便氣憤質問妻子。妻子坦承2022年10月出差期間與男同事阿志（化名）發生關係，且沒做防護措施才不小心懷孕。

吳男得知此事後晴天霹靂，但還是聽從妻子建議簽署人工流產同意書，並陪同完成相關手續。事後，吳男也與「播種男」阿志進行了面對面的對話，阿志坦承不諱並對自己魯莽的行為表達了歉意。吳男與妻子最終也於當年11月14日協議離婚，並對2人提告連帶求償100萬元。

新竹地院法官審理期間 吳男提出簡訊、錄音等證據，證明阿志發生關係前已知妻子為已婚人士。法院認定兩人關係已超出正常同事界線，侵害吳男配偶權之共同侵權行為。

但法院考量雙方身分、經濟狀況、事件對吳男造成的傷害、被告2人態度等因素，認為吳男所請求的100萬元賠償金額過高，判阿志與妻子應連帶賠償25萬元給吳，全案仍可上訴。