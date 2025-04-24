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提親時原本談好的條件全變調　網友看不過：女方等著割韭菜

男網友與女友原本說好婚禮「簡單隆重、能省則省」，沒想到上門提親時女方父母卻改口要聘金88萬，還要黃金套組當嫁妝。（示意圖／unsplash）

▲ 男網友與女友原本說好婚禮「簡單隆重、能省則省」，沒想到上門提親時女方父母卻改口要聘金88萬，還要黃金套組當嫁妝。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

1名男網友與交往3年的女友論及婚嫁，不過女友要求，婚後男網友不僅每月要給她2萬元零用錢，甚至連男網友出錢買的房子，也得寫她的名字。且兩人當初說好因男網友有房貸壓力，所以「婚禮簡單隆重、能省則省」，但當男方一家前往女方家提親時，女友父母竟改口要聘金、黃金。這種把男網友當「韭菜」收割的行為，令他不得不重新審視這段感情。

近日有男網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，他指出目前與交往3年的女友論及婚嫁，兩人在交往初期曾討論過婚禮、聘金、嫁妝等問題，因為原PO有房貸壓力，因此兩人都同意「簡單隆重、能省則省」。女友當時也表示「兩個人相愛最重要吧！有沒有哪些無所謂」。

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而原PO也承諾婚後若與女方父母同住，則現在原PO的房子就會出租，每月房租收入3萬元歸女友，生活支出也由原PO負擔。若兩人婚後住在原PO的房子裡，則每個月給女友2萬元零用錢，家裡支出同樣由原PO負擔。

然而日前原PO帶著父母前往女方家提親時，女友父母開口要求聘金88萬、小聘20萬，以及黃金套組1組。與當初兩人說好的「簡單隆重、能省則省」完全不同，讓原PO頓時愣住，當他轉頭看像女友時，對方卻面帶微笑。事後原PO回想當時場景，不禁懷疑女友對於父母會提這些要求，是否早已知情。

不過原PO仍舊不死心，便傳訊息詢問，對方卻說這些她爸媽都會讓她帶著嫁過來，當原PO反應「妳知道買那些黃金要多少錢嗎？加上聘金雜七雜八的，我沒有那麼多錢」女友僅表示「你爸媽不是要贊助你嗎？」

原PO向她解釋父母只贊助婚宴，因為父母朋友比較多，所以婚宴的錢他們出。不過女友聽到這番話後卻不高興了，問原PO「那婚到底還要不要結？」原PO當下不知如何回應，便回「妳說呢？」

原PO提到，自己年收入約120萬，加上被動收入共有150萬，目前有貸款500萬、流動資金約200萬、股票約100多萬，還有尚不能解約的儲蓄險、基金，共約150萬。

原PO在文中補充，女友曾表示她希望婚後的收入仍完全屬於自己，並要求原PO每個月至少要給她2萬元零用錢。原PO也直言「簡單說她的錢是她的錢，我的錢是她的錢。」原PO說，他目前努力規劃理財，是為了結婚後能再買1間房，女友知道此事之後，表示要一併登記她的名字，原PO也同意此要求。

女方一家忽然改口要聘金與嫁妝，讓原PO不免遲疑是否仍要結婚，也令他不禁好奇「我誠意不夠嗎？」對此，其他網友一面倒支持原PO，紛紛表示「她是來等著割韭菜的嗎？」、「不建議結，女方太自私，感覺不是能同甘共苦一輩子的另一伴，婚後也可能會為了錢吵不完」、「看到你對婚姻願意付出的誠意與努力，反之她呢？一段良緣，是彼此之間需要共同努力，或許彼此再好好溝通，不然就是跟她說『等我有錢再談了』。」

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