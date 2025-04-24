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娘家大地主「送房又送車」　他婚後崩潰：像被岳母圈養的狗

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲岳母是控制狂，不准他們吃鹽酥雞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的不快樂阿！」一名人夫透露，老婆娘家是大地主，岳母還送房送車，但生活必須綁在一起，假日要回去陪伴、被逼生孩，一切大小事都得岳母同意，就連鹽酥雞也不能吃，眼看母親節就要到了，還得寫500字的賀卡，儘管生活過得優渥，但原PO卻感到十分壓迫，「我像是被她（指岳母）圈養的小狗！」

一名男網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，老婆娘家是大地主，在當地非常有名望，原PO結婚時還一度不解，岳母怎會同意心肝寶貝女兒嫁給窮小子的他，同時更渴望著他的人生要從黑白轉成彩色了。

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「哪知...事情不是普通人想的那樣簡單！」原PO透露，岳母婚前就替他們挑好一間婚房，但地點離上班很遠，不管小倆口同不同意，竟連車子也是岳母挑的，家裡大小事都得經過她的允許，出國不管他們能否請假，甚至婚後逼生孩、假日要回家陪伴等。

儘管生活確實過得優渥，但原PO卻過得不開心，更直白形容「我像是被她圈養的小狗」，在家中沒有話語權、也沒有私人生活空間，以及不能養寵物、不能吃鹽酥雞等，「多到根本講不完的事...」而老婆根本不敢忤逆自己媽媽。

事實上，老婆還有一位弟弟，因為受不了媽媽每天控制慾太強．因此早就搬出去住。順便一提，原PO傻眼抱怨，母親節就快要到了，岳母大人規定不准送禮物，但必須寫500字以上的賀卡送給她，令原PO不禁抓狂直呼，「我他X本來就沒念什麼書，還要這種無理的要求？」

文章曝光後，網友紛紛笑虧原PO該知足，「沒辦法，岳母給的實在是太多了啊，你是不是反串上來炫耀的」、「身在福中不知福嗎」、「多少人夢寐以求的生活」、「AI不會用嗎？想自立生活就自己爭氣點、「聽起來不錯啊！生活大小事有人安排，看你是要當家犬還是社畜」、「沒錢的時候還過得不如狗」、「應該不少人，被管的死死的，重點還沒錢」、「你可以堅持自己租房，自己買車」。

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