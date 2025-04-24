「檢舉達人」被盯上！曾一天打上百通電話　頭像海報被貼滿街頭

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名素有「檢舉達人」之稱的許姓男子，因熱衷檢舉交通違規而廣為人知，甚至曾創下一天打百通檢舉電話的紀錄，然而，這名「檢舉達人」近日疑似因持續檢舉行為，成為報復對象，他的頭像被製成海報，張貼在燈桿、三角錐、汽車上，許男氣得報警，抓了涉案的25歲江姓男子。

▲▼高雄一名檢舉達人的頭像，被製成海報貼在汽車、三角錐、電桿上。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

許男辯稱自己只是「提醒」街坊鄰居「注意」檢舉達人，除江男外，警方也發現當時現場還有另外3人參與，已著手通知相關人士到案說明。全案目前依恐嚇及妨害名譽罪嫌移送偵辦。

警方指出，許男在4月20日因檢舉違停遭人尾隨。沒想到僅隔3天，他在媒體上受訪的畫面竟遭截圖製成海報，張貼於三民區大昌一路的多個角落，包括燈桿、三角錐及汽車上，數量達15處以上，海報上還標註「檢舉達人」字樣，令人側目。

▲高雄檢舉達人許男的頭像，被製成海報貼在汽車、三角錐、電桿上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

許男發現後憤而報警，警方調查後，循監視器畫面鎖定一名25歲江姓男子為涉嫌張貼海報的主嫌，並將其帶回調查。進一步了解後發現，江男與許男並不認識，但曾因違規停車遭檢舉，疑因此心生不滿而做出張貼行為，試圖藉此「提醒」鄰里注意許男的行徑。

據了解，許男過去因頻繁檢舉行為，曾與多名民眾產生糾紛並鬧上法院，此次再度因檢舉行為捲入事件，引發社區熱議。