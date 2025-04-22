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IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了

▲▼林倩香港迪士尼打強光拍照遭網友PO網。（圖／翻攝自IG ooo_lin_ooo、Threads @sun_fatballball）

▲IG網紅林倩香港迪士尼打強光拍照遭網友PO網。（圖／翻攝自Threads @sun_fatballball、IG ooo_lin_ooo）

記者許凱彰／綜合報導

台灣IG網紅林倩日前到香港迪士尼遊玩，施放煙火階段，她與團隊打著強光拍攝照片，過程遭到香港網友側拍PO上網，引發不少網友討論。對此，林倩在21日深夜「很快地就隱藏留言、關閉留言」，直至22日晚間7時許才做出回應。

▲▼林倩香港迪士尼打強光拍照遭網友PO網。（圖／翻攝自IG ooo_lin_ooo、Threads @sun_fatballball）

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▲林倩在21日深夜「很快地就隱藏留言、關閉留言」，直至22日晚間7時許才做出回應。（圖／翻攝自IG ooo_lin_ooo）

林倩聲明全文如下：

針對近日網路上傳言關於我們前往樂園參加煙火活動的相關討論，我們想針對部分誤會做出以下說明：
1.關於當天的穿著，只是我個人喜歡的相似風格，單純是想搭配樂園城堡取景拍照留作紀念。
當天入園時也確認過服裝才進入樂園，工作人員同意放行進入，當天從入場至結束，也並未接獲任何場內任何工作人員的反應或勸導。
2.當天拍攝地為香港迪士尼專享通票區，後方並沒有任何觀眾。
3.本人並沒有尋找陪拍，或商業攝影，僅是朋友單純出遊。
4.當日僅有因insta360太高，工作人員有詢問我們是什麼機器，他們回覆，不會影響雷射燈光就可以。
5.若有造成當天遊客觀感不佳深感抱歉，日後拍攝會更加注意。
謝謝大家的關心！

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