250萬鈔磚藏家中天花板！核二廠長涉收賄助業者得標　被收押全認了

▲核二廠廠長曾文煌涉貪，遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台電第二核能發電廠傳出招標弊案，廠長曾文煌辦理「焚化爐控制系統更新」標案時，涉嫌收受超過百萬現金賄賂，使山瑞科學公司曹姓業者取得標案，18日曾男遭羈押禁見、曹男100萬元交保。據悉，曾男被押後坦承將250萬賄款藏在家裡房間的天花板裡，檢調也確實在該處搜出現金。

核二廠位於新北市萬里區，核二廠焚化爐主要處理廠內低放射性廢棄物，2022年經公開招標，由山瑞科學公司取得焚化爐控制系統更新案。不過，檢廉獲報，曾文煌疑似在2024年工程驗收期間，收取上百萬元賄賂，接著山瑞公司又取得核二廠焚化爐主機採購的限制性標案。

檢察官林俊言17日指揮廉政署搜索曾姓廠長的住處與辦公室等17個地點，並依《貪污治罪條例》職務上行收賄、財產來源不明等罪嫌，約談3名被告與3名證人到案；18日檢方諭知曹男100萬交保，曾男聲押，法院裁准羈押禁見。

日前北檢提訊在押的曾男，據悉，檢廉搬出證據讓他說出實情，曾男也坦承收賄250萬，並藏在家中最裡面房間的天花板內。

檢察官隨即指揮廉政署二度搜索曾男住處，果不其然在房間天花板夾層內搜出一個袋子，清點裡面的數疊現金，確認總共250萬元，並依法查扣，日後將依犯罪所得宣告沒收。