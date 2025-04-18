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快訊／核二廠廠長涉貪遭聲押禁見！曹姓業者100萬交保

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

台電第二核能發電廠傳招標弊案，廠長曾文煌涉嫌在2024年間收受上百萬現金賄絡，讓曹姓業者取得標案。北檢17日指揮專案小組17路搜索，並約談6名被告及證人到案，複訊後認定曾、曹2人涉嫌重大，18日凌晨諭知曾姓廠長聲押禁見、曹姓業者100萬元交保。

核二廠位於新北市萬里區，核二廠焚化爐主要處理廠內低放射性廢棄物，2022年經公開招標，由山瑞科學公司取得焚化爐控制系統更新案。

不過，檢廉獲報，核二廠廠長曾文煌疑似在2024年工程驗收期間，收取上百萬元賄賂，接著山瑞公司又取得核二廠焚化爐主機採購的限制性標案。

▲▼核二廠廠長曾文煌涉貪，晚間移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲核二廠廠長曾文煌涉貪，18日凌晨遭北檢聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官林俊言17日指揮廉政署搜索曾姓廠長的住處與辦公室等17個地點，並依《貪污治罪條例》職務上行收賄、財產來源不明等罪嫌，約談3名被告與3名證人到案。

經約談，廠長曾文煌、山瑞科學負責人曹姓業者17日深夜移送北檢複訊，面對媒體拍攝，兩人未發一語，曹姓業者更是頻頻掩面避開拍攝。

複訊後，北檢18日凌晨對曾文煌聲押禁見，並諭知曹姓業者以100萬元交保。

▼曹姓業者100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼核二廠廠長涉貪，山瑞科學負責人曹森智晚間移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

 
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