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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁、呂秀蓮相繼遭網軍出征　王世堅嘆：跟共產黨有什麼不一樣

 

記者郭運興／台北報導

近來前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、總統府資政謝長廷等人皆因不支持大罷免的言論，相繼遭到綠營支持者批評出征。對此，民進黨立委王世堅今（24日）表示，他們不但是民進黨大老，同時等於整個黨的精神導師，不願意聽他們講就不要聽，聽了後又要批評，自己覺得到了謾罵、不堪入目的字眼，台灣是民主國家，民主國家最重要的就是互相尊重，如果連基本的尊重都沒有，不但抹煞了他們過去的貢獻，而且這樣的方法跟共產黨有什麼不一樣？

前總統陳水扁日前於一場公開演講稱「民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同就說是XX同路人」，言論一出，引起綠營支持者不滿，大批網友出征陳水扁臉書。

對此，王世堅於節目《POP撞新聞》表示，前總統陳水扁的講法跟大概一個月前謝長廷與呂秀蓮都提到類似這樣的講法，像是謝長廷出了「善的循環」這本書後，提到了「大罷免是惡的循環」，結果受到圍剿，幾乎罵到體無完膚，呂秀蓮更是如此。

王世堅認為，陳水扁、謝長廷、呂秀蓮他們三位當初引領了民主運動、引領了民主進步黨向前大跨進了一步，呂秀蓮補選桃園市長當選後，那時候才開拓了民進黨從地方到中央的實質執政；陳水扁更不用講，從首都台北市長到總統，謝長廷也是，擔任行政院長、高雄市長、參與總統大選，所以可以說是他們3位不但是民進黨大老，而且過去都有實質上領導的成績，同時也等於是整個黨的精神導師。

王世堅直言，現在他們遭受批評，但不願意聽他們講就不要聽，聽了後又要批評，自己覺得到了謾罵、無法接受、不堪入目的字眼，台灣是民主國家，民主國家最重要的就是互相尊重，如果連基本的尊重都沒有，不但抹煞了他們過去的貢獻，而且用這樣的方法，那跟共產黨有什麼不一樣？

王世堅強調，台灣現在唯一最大的敵人就是中共，當面對最大的敵人時，自己國內應該把「同志極大化、敵人極小化」，不管是主張中華民國或是台獨的，只要是非統的大家都應該合作在一起，非統的人又分為朝野，大家出現歧見或不同看法，這是好事，大家共同來商量。

王世堅說，民主社會一定是把不同的意見講出來，大家集思廣益、充分討論，然後形成共識，每個國民不管信仰的是藍綠白，只要不是紅的，那都來參與意見，因為大家都是台灣的股東之一，而勝選的一方，綠色選贏了，不可能明天把藍白集合去跳海，那改天綠色選輸了，藍白難道也集合綠色跳海嗎？可以這樣嗎？這是不對的。

王世堅再說，既然大家共同在這個國家，就該想辦法如何共同相處，共同形成有出大家有共識的政策，自己認為這才是對的方向。

▼民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

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