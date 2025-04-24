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狂男闖摩天樓工地！掛起重機吊臂「玩高空鞦韆」　自拍後甩警消失

▲▼美國一名男子被目擊在共和國廣場附近一座摩天大樓的起重機吊臂上「盪鞦韆」。（組圖／翻攝自X）

▲美國一名男子被目擊在共和國廣場附近一座摩天大樓的起重機吊臂上「盪鞦韆」。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國德州奧斯汀市中心20日驚傳離譜事件，一名男子竟在建築工地的起重機吊臂上「盪鞦韆」，引來大批民眾圍觀，現場影片隨後也在網上引起瘋傳。警方接獲通報後迅速封鎖現場調查，但該名男子隨後卻自行爬回大樓逃走，目前其身分與行為動機仍待釐清。

據《福斯新聞》報導，奧斯汀警方指出，當局在當地20日上午9時59分接獲報案，表示共和國廣場附近一棟摩天大樓的起重機吊臂上「掛著一個人」。員警抵達現場後，發現該男子正在起重機的吊臂上「盪鞦韆」，手上似乎還正拿著自拍棒錄影，場面十分驚險。

出於安全考量，當局隨即將疏散現場民眾，而吊臂上的男子則在發現警方行動後，自行沿著梯子爬下吊臂，並在進入大樓終成功脫逃。儘管男子的行動顯然經過規劃，但警方至今仍無法確認其身分與動機，而這起事件目前仍在調查中，暫時還未有任何人遭逮捕。

目擊者回憶，當時現場氣氛緊張，咖啡店員工坦尼（Adrienne Tenny）表示，眾人屏息關注男子動向，擔心他會掉下來。另一名目擊者則指出，男子在吊臂上行動時應該是綁了安全繩索，他還親眼目睹男子進入大樓後消失無蹤。

民眾齊默爾曼（Jack Zimmermann）則將事發影片上傳至社群平台。影片顯示，該男一邊在吊臂上盪來盪去，一邊手持自拍棒錄影，而吊臂另一端似乎還站著另一人陪同。影片曝光後，迅速引起廣泛討論。

有網友表示，「這畫面太瘋狂了，我還以為是AI做的，沒想到現在的人比科技更瘋狂」、「我還以為他的下一步是割斷繩索跳下來。」甚至有人開玩笑說「人們該不會之後要在這裡搞個頂點跳傘吧？」、「我好想看他自拍幫拍到的畫面」。

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