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京站寵女王抗通膨！B1+2F改裝出清萬樣商品3折起　全館4千送4百

▲▼京站,女王購物節,改裝出清。（圖／京站提供）

▲京站時尚廣場女王購物節二波即日起-5/11。

圖、文／京站提供

女王們，「犒賞自己」的絕佳時刻來了！京站時尚廣場女王購物節二波即日起-5/11，「愛媽咪 說GO就購！」開始，同時，京站2F與B1即日起推出「改裝出清專區」，集結眾多人氣女鞋、女裝、內著品牌，全面釋出超低3折起優惠，如購買女裝或女鞋，光禮券就能獲得全館滿4千送400元加刷指定信用卡送200元，加起來600元外，還不含品牌的滿額現抵活動，在通膨壓力下，這波出清優惠絕對要把握！

▲▼京站,女王購物節,改裝出清。（圖／京站提供）

▲曼黛瑪璉買1送1起。

內著控必收！6大內衣品牌祭出「買就送」超值組合

曼黛瑪璉：單筆滿6,800元現抵1,000元，小資必買款更是買一送一

華歌爾：單筆滿6,800元現抵800元，滿10,000元現抵1,500元，更加碼買六送一

莎薇SAVVY：單筆滿6,500元現抵1,000元，滿10,000元抵1,800元，同時祭出買五送一和指定商品買二送二的雙重優惠

瑪登瑪朵：單筆滿3,800元現抵500元，小資必買款買一送一

Triumph與Ladies蕾黛絲：同步推出買四套送二套（成套銷售，價低商品計算折扣），新入會還能最高現抵760元

une nana cool：指定內衣買二送一

▲▼京站,女王購物節,改裝出清。（圖／京站提供）

▲夏日涼鞋大放送！熱賣女鞋低至3折起。

夏日涼鞋大放送！熱賣女鞋低至3折起

MAGY與DIANA：涼鞋4折起，指定商品990元起，4/24至5/7期間購第二雙再享9折

bac：全面4折起，單筆滿3,000元現抵300元

EA shoes：指定商品3折起，全面特價1,500元起

Bo Derek：指定商品3折起，單筆滿5,000元現抵500元

VIVENTY：單筆滿3,000元現抵300元，滿5,000元現抵500元，買愈多折扣愈多！

▲▼京站,女王購物節,改裝出清。（圖／京站提供）

▲精選鞋款890元起。

春夏新衣滿額現抵！這樣買最划算

Simply Yours：指定款690元起，單筆滿6,000元申辦品牌VIP贈品牌襪1雙，再加贈短袖居家服1套（數量有限，贈完為止）

OH!HER：單筆滿3千現抵3百

▲▼京站,女王購物節,改裝出清。（圖／京站提供）

▲Bo Derek指定商品3折起，單筆滿5,000元現抵500元。

即日起至5月11日，女王節期間，當日全館消費滿4,000元，即可獲得200元商品贈券（可累贈）以及200元Qonline贈券（每人每卡限1次）。此外，化妝品/內衣/香氛專區更推出限定優惠，當日消費累積滿2,000元，立即送200元商品贈券（100元全館使用、100元化妝品/內衣/香氛專用）。全館消費累計滿2,000元還可以抽獎，有機會可抽到：福泰旅遊的加拿大奢華頂級列車【洛磯山之光】經典班夫8日之旅（銀葉級）被，2人/組，共抽1組，價值400000元/組、長榮航空的亞洲不限航點雙人來回經濟艙機票， 2人/組，共抽5組，最高價值120000元/組、FUJI AI智能摩術椅FG-8140，共抽2名，價值99900元／台…等大獎。

▲▼京站,女王購物節,改裝出清。（圖／京站提供）

▲京站2F與B1即日起推出「改裝出清專區」。

京站更推出多重全館性優惠，「週週回門禮」活動，讓女王們每週都能獲得實用好禮！活動期間，憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿1,499元（含）以上京站發票，即可透過APP兌換，4/28起可換休閒保溫提袋1個，5/5起，可換雙層旋轉瀝水籃1個。化妝品/內衣/香氛專區更加碼推出好禮，即日起起，憑本人行動Q卡及台北店當日單櫃累積滿8,000元以上，即可兌換摺疊野餐籃1個。

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京站女王購物節改裝出清

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