董明珠：格力絕不用海歸派　因為「裡面有間諜」

記者陳冠宇／綜合報導

格力電器董事長董明珠個人風格鮮明，但是言論也經常惹議。她在臨時股東大會上談到格力的用人問題時，稱絕不用「海歸派」，因為「裡面有間諜」。有陸媒批評，此言論背離常識，而且暴露她用人觀念的落後。

4月22日，格力電器召開臨時股東大會，董明珠說，格力重視人才培養，不是以年齡、資歷來衡量，關鍵在於人才的思想要保持年輕化，有創新能力、責任心及敢於拼搏。

她在會上還明確表示，「格力電器絕不用『海歸派』，因為裡面有間諜，不知道誰是誰不是。在無法辨別的情況下，只能保守的選擇，在國內的高校（大專院校）裡培養自己的人才。」

這並非董明珠首次發出類似的言論。在《南風窗》2022年發布的一篇影片報導中，她就表示，格力的一萬多名研發人才全都是來自中國的大學，而不是海歸派。不過，當時她表現得比較克制，還稱「我並不是否定海歸派不好」。

▼董明珠。（圖／CFP）

陸媒《新京報》發表快評指出，「海歸派裡有間諜」之說毫無道理可言，暴露出了她用人觀念的落後；很大程度上，這其實源於觀念深處根深蒂固的偏見。「企業家當然可以大談特談自身關於企業用人的觀點，但對那些突破常識和公眾認知下限的言論，還是克制些為好。」

《第一財經》則說，當對人才加蓋各種「標籤」的時候，就意味著「不拘一格降人才」原則的喪失，更何況是將具有知識和創造能力的「海歸」人才一言以「斃」之。「如果這一用人標準確實在企業推行，那麼這個企業離活力喪失也便為時不遠。」

董明珠自2012年擔任格力電器董事長以來，她個人強硬、務實的管理風格既受到部分市場認可，也常伴隨著輿論爭議。尤其近年來，面對行業動蕩和內部挑戰，董明珠仍堅持「鐵腕治企」，堅持自主創新、自建管道和高度集權的經營模式。