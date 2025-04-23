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火力全開！全中運花蓮單日4金1銀5銅　楊凱瑞、吳煥棠雙雙摘金

▲空手道項目，來自花崗國中國三生阿美族好手楊凱瑞，一路過關斬將，成功為花蓮奪得金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮體中吳煥棠，在高女組加拿大式單人艇及愛斯基摩單人艇兩個標桿項目中，勇奪雙料金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年全國中等學校運動會賽事持續進行，代表花蓮縣出賽健兒們22日表現不俗，單日進帳 4面金牌、1面銀牌及5面銅牌，總計10面獎牌，展現了平日勤奮訓練成果。

當日重點金牌選手包括在空手道項目中，來自花崗國中國三生阿美族好手楊凱瑞，他不負眾望，一路過關斬將，成功為花蓮奪得金牌，實現了自國一以來的夢想！凱瑞三年來訓練從不間斷，是隊上最勤奮選手，也是學弟妹們榜樣與精神領袖。同隊的陳若阡雖在首場比賽不慎骨折，仍展現運動員堅韌精神，堅持完成第二場比賽，其奮戰不懈的態度贏得全場尊敬。

此外，水上項目也有好消息，來自花蓮體中輕艇好手吳煥棠，繼日前於高中女子組加拿大式雙人艇500公尺及200公尺競速項目勇奪雙銀後，22日繼續在輕艇靜水標桿項目大放異彩。她克服連續出賽的體能考驗，憑藉堅韌意志與卓越實力，在高女組加拿大式單人艇及愛斯基摩單人艇兩個標桿項目中，勇奪雙料金牌。

煥棠個人在本屆全中運已累積2金2銀耀眼成績，成為花蓮縣代表隊目前個人獎牌數最多選手。而花蓮體中輕艇隊整體表現亦十分出色，截至目前已為花蓮貢獻了3金3銀1銅佳績。

▲空手道項目，來自花崗國中國三生阿美族好手楊凱瑞，一路過關斬將，成功為花蓮奪得金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

空手道項目，來自花崗國中國三生阿美族好手楊凱瑞，一路過關斬將，成功為花蓮奪得金牌。

卡巴迪項目戰況激烈，美崙國中男子隊展現豐富經驗與巧妙戰術，成功擊敗對手勇闖23日金牌戰。海星高中女子隊實力強勁，陣中更擁有亞運培訓隊選手，當日以大比分獲勝，同樣取得金牌戰門票，23日將力拚冠軍。海星高中男子隊面對強敵奮力一搏，最終雖以些微差距落敗，仍獲得一面寶貴的銅牌。美崙國中女子隊在與地主隊激戰中，雖於下半場因失誤惜敗、無緣爭金，但也獲得銅牌進帳。

田徑場上同樣有所斬獲，海星高中在高中混合組4x400公尺接力項目中，由林恩佑、謝冠瑜、蘇祥奕、謝欣諭四位選手通力合作，順利跑回一面銅牌，這也是海星高中隊史上首面全中運混合接力獎牌，意義非凡。

游泳池畔，國風國中男子隊蔡宜綸、韓奕焌、謝侑辰、潘彥騰在國男組800公尺自由式接力項目中，奮力游出8分01秒31佳績，為花蓮再添一面銅牌。

花蓮縣代表隊22日已繳出單日10面獎牌（4金、1銀、5銅）亮麗成績單，成果豐碩。截至目前為止已斬獲14金13銀21銅。23日賽事依舊精彩，尤其卡巴迪項目有兩支隊伍將挑戰金牌，期待花蓮小將們能再接再厲，持續在全中運賽場上發光發熱，為花蓮縣爭取最高榮譽！

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