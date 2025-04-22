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比YA大圈粉！東大體中張韋傑「反差萌」　引11萬人按讚

▲張韋傑魅力吸睛。（圖／翻攝MOESports網路頻道）
▲張韋傑大方表現真性情在社群爆紅。（圖／翻攝YoutubeMOESports網路頻道，下同）

記者林懿捷／綜合報導

114年全中運出現一名超吸睛的100公尺選手，來自東大體中張韋傑準決賽跑出10秒73的佳績，他比賽全力衝刺、場下俏皮吐舌的逗趣動作，更是圈粉無數，相關貼文按讚數突破11萬，引發大量網友關注與討論。


張韋傑在4月21日的決賽中跑出10秒72，不僅刷新個人最佳紀錄，也展現他穩定進步的實力與堅強意志。儘管最終名列第六，但場上的表現與場下的態度都讓人印象深刻，他以亮眼的表現證明自己，速度不是唯一焦點，自信與態度同樣令人著迷。
 

▲張韋傑魅力吸睛。（圖／翻攝MOESports網路頻道）
▲除了場上的表現精采，張韋傑在抵達終點後，與鏡頭間的互動成為討論亮點。

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他以燦爛笑容與自信姿態面對鏡頭，吐舌比著「YA」，展現了陽光、大方的一面，對比起跑前，霸氣的敬禮與指著前方，可愛的「反差萌」被網友熱烈討論，「吼唷很美麗，一定是跑完百米的態度」、「結尾妖精是你」、「今年的全中運選手都很俏皮喔」，還有粉絲大讚：「好喜歡這種自信的年輕人，有能力又敢做自己！」
 

▲張韋傑魅力吸睛。（圖／翻攝MOESports網路頻道）
▲張韋傑在社群平台上感謝大家的喜愛。


張韋傑可愛、俏皮的反應，使得比賽畫面在網路上瘋傳，連帶讓他的社群追蹤人數暴增。他開心地在自己的社群平台Threads說：「謝謝大家的愛戴，我會更努力讓大家看見我的美。」


場上的全力以赴，場下的自然大方，張韋傑用實力和魅力雙重展現，讓大家看到一位年輕運動員最真實也最可愛的樣子。他的奔跑不只為了突破自己，也正在成為一種青春、自信與正能量的象徵。

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