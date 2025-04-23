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航空業添加SAF目標2030達5%　國內自產原料恐不足

▲▼交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部今於松山、高雄及桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

因應淨零排碳，各國陸續鼓勵航空公司添加永續航空燃料（SAF），其中，歐盟今年起更規範離境航班需添加一定比例SAF。3大國籍航空今首次於國內添加，目標2030年於國際線使用SAF達5%，但國內2大供應商台塑及中油皆表示，國內原料廢食用油（UCO）不足，且作為航空燃油仍有法規要修正，未來勢必仍需仰賴進口。

過去國籍航空是利用新機交機時，在國外添加SAF回台，今天松山、高雄及桃園機場同步啟動SAF試行計畫，未來國籍航空將能在國內添加SAF飛航。

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目前國內SAF燃油由台塑石化自產、中油進口，其中，中油也規畫明年第3季投入自產。民航局指出，台灣中油及台塑石化公司已於去年12月及今年2月取得CORSIA國際認證，今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，即起將提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達15000噸。

由於SAF原料主要為廢食用油，過去外界就曾提到原料不足問題。台塑今表示，台灣廢食用油總量很多，預計達10萬噸，但過去沒有SAF產業，廢食用油多用於生質柴油，恐無法收集齊全，未來會想辦法爭取更多廢食用油進到SAF系統。此外，廢食用油要作為航空燃油還有很多法規要修正，現在離未來5%目標仍遙遠，只仰賴國內不夠，可能要進口或採取其他來源。

中油也說，廢食用油面臨不足問題，已跟環境部溝通開放進口，目前還在協調中。由於現在自產產量不大，初步來源仍充足，但長遠要朝自產100%方向規劃，可能就要考慮其他原料，並做可行性評估。

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