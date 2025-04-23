請半天假「要請白天 or 下午？」　過來人秒答：精神反而會更好

▲請半天假，會選擇早上還是下午？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司的假不一定要請整天，可以只請半天就好。近日有網友拋出話題，想知道如果要請半天假，大家比較喜歡請上午，還是更傾向請下午呢？貼文曝光後，多數選擇都認為，請下午的爽度比請上午還要高。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「如果只能請半天假，大家喜歡早上還是下午」為標題發文，提到很多上班族的上班時間都是早上9時至晚上6時，如果只能請半天假的話，大家傾向請早上、下午1時許上班；還是請下午、在下午2時許離開公司？

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原PO透露，雖然請早上的話，就可以睡得晚一點，但他個人還是更喜歡請下午，因為這樣就有工作天提早結束的感覺。

貼文曝光後，大多數網友也喜歡請下午，「周五下午」、「當然是下午啊，誰還會想回辦公室上班」、「當然是下午啊，這樣可以直接休到晚上」、「下午會比較理想，早上忙完了，下午出公司就不用再進公司」、「請下午～早上上班精神反而會更好欸」、「下午，有一種提早放假的感覺」、「下午，天氣好的時候走出公司門外，心情超好」。

但也有部分網友表示，「我喜歡請早上，因為我喜歡睡晚一點」、「早上，可以睡比較晚」、「看前一天有沒有太晚睡」、「早上，多睡一點比較重要」、「早上，睡飽飽再上班就是爽」、「通常是看那天有沒有遲到，萬一遲到了就只能請早上」。