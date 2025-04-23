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熱情響應！　基隆市政府公益青年電動機車申請踴躍

熱情響應! 基隆市政府公益青年電動機車申請踴躍！（圖／基隆市政府提供）

▲114年公益青年電動機車重點整理一次看！

圖、文／基隆市政府提供

基隆市政府推動「114年公益青年就業電動機車補助計畫」，今年第一季已有近8000名市民朋友響應參與，基隆市持續邁向淨零永續城市，符合資格的你還不快手刀申請起來！

基隆市環保局今年1月起，實施新版公益青年就業電動機車補助方案，改網路登記，每月限1千輛，取得資格可向友善車行送件。有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」一次性車體補助6萬元。

依照交通部公路局公佈的114年2月最新統計資料，基隆市電動機車依人口數與車輛數比例已達全台之冠，平均每10輛就有一輛是電動機車。基隆市補助電動機車有成，推動淨零碳排具亮眼成績，不僅響應中央政策，也讓更多基隆市民有機會親身體驗騎乘電動機車的好處與優勢。期待符合資格的市民朋友踴躍申請，讓基隆市邁向淨零永續城市。

基隆市補助電動機車有成，推動淨零碳排具亮眼成績，不僅響應中央政策，也讓更多基隆市民有機會親身體驗騎乘電動機車的好處與優勢，請符合資格的市民踴躍申請。

114年基隆市公益青年就業電動機車補助畫申請表，下載網址：https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296139.html
友善車行查詢網址：https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/2627-296111.html
本局諮詢服務專線0900-756879、0921-940150（服務時間：上午08:00-12:00；下午13:00-17:00國定假日除外）。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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