▲高鐵桃園站響應世界地球日，舉辦「共植美好」發送1,200株樹苗。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵公司響應「世界地球日」，攜手農業部林業及自然保育署共同舉辦「共植美好」贈苗活動，22日於高鐵桃園站送出1,200株寶島原生樹苗，許多現場旅客、青埔地區居民熱情響應，為打造低碳永續的美好台灣盡一份心力。

高鐵桃園站表示，這次活動所發放的苗木，皆使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗直接放置到未來要移植的大盆中，待自然分解後轉化為養分，落實循環利用並兼顧環保便利，也希望所有旅客共同參與讓綠意遍佈台灣每一處角落，創造人與自然和諧共融的環境，讓生態永續發展。

而本次桃園站「共植美好」贈樹苗活動，發送樹苗為月橘、山黃梔及田代氏石斑木共計1,2 00株台灣原生樹苗，活動現場更吸引鄰近車站周邊的青園非營利幼兒園小朋友一同共襄盛舉。

青園幼兒園張育慈園長表示，因學校鄰近青埔高鐵區域，目前主題課程正在探索社區，平時即會關注周邊舉辦之活動，只要活動正面富有教育意涵，我們也非常願意帶著孩子進行校外教學，這次的贈苗活動能透過專業的從業人員為小朋友講解台灣原生植物的知識，在透過輕鬆的互動下讓孩子們了解植樹的意義與照顧方式，使其能從小培養環境保護的意識，並為地球永續盡一份心力，是非常有意義的活動。