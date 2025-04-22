黃國昌喊倒閣救不了台灣　蔣萬安稱「是選項」：有討論是好事

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者袁茵攝）



記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」持續在政壇發酵，民眾黨主席黃國昌今（22日）與國民黨主席朱立倫進行在野高峰會，黃強調「倒閣救不了台灣」，而朱則說「我們會有方法、步驟、時間，不是單純倒閣能解決，最終目標是倒賴。」對此，蔣萬安下午回應，倒閣可以是個選項，大家有討論是好事。

蔣萬安22日下午出席114年北市府模範公務人員表揚典禮，會前被問到前中廣董事長趙少康力挺蔣萬安「倒閣說」，但黃國昌認為倒閣無法救台灣？蔣萬安回應，「我說過，倒閣可以是一個選項，大家有在討論是好事。」

黃國昌、朱立倫22日上午9時30分出席「把民主還給台灣」在野領袖峰會，會後被問到「倒閣」會不會是藍白合作選項，且藍青年成立的「新共和通訊社」還向小草發公開信，希望可以支持倒閣？黃國昌表示，從剛剛整個論述說明過程中，相信所有台灣人民心裡都非常清楚，「倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決現在真正想要的專制獨裁力量，就是賴清德」。

黃國昌指出，對於賴清德而言，自己曾經公開說過，卓榮泰是隨時一個可割可棄的對象，大家應該真正要認真思考的事情，是怎麼樣抑制賴清德繼續專制獨裁下去，「我們要思考的事情是，怎麼繼續從國會發揮在野最強監督力量，不要讓民進黨為所欲為，不要讓民進黨選輸就翻桌，更重要的事情是要結合所有台灣民間力量，一起站出來捍衛民主自由。」

面對黃國昌態度堅定，朱立倫提及，如果現在問台灣民眾要倒什麼？大家都說倒賴，希望賴清德下台，因為無能的行政院長卓榮泰不過是稻草人，卓榮泰下台了還會有李榮泰、黃榮泰，真正需要下台的是賴清德，需要悔悟、改變的是獨裁者賴清德，所有讓賴清德能夠改變或下台，這才是民眾最大的目標。

朱立倫稱，而所有這些方法，包括倒閣、罷免、任何方式，人民力量展現都不排除，但是關鍵重點，「我也認同黃國昌說過一段話，賴清德自己不動，只是換個稻草人，那在野黨在做什麼？我們會有方法、步驟、時間，不是單純倒閣能解決，最終目標是倒賴。」

▼黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）