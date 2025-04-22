王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況

記者袁茵／台北報導

33歲藝人王大陸被指控涉嫌偽造文書逃避兵役，被移送法辦15萬元交保，今年3月13日進入成功嶺受訓，4月撥交分發，上週到台北市社會局報到，今（22日）穿著替代役服裝、戴鴨舌帽與口罩出現在社會局門口，以及中午時間換便服外出買飯。

▲王大陸。（圖／記者袁茵翻攝）

王大陸已於上週到台北市政府社會局社工科服替代役，有媒體今（22日）到社會局正門口等待整天，但始終不見人影，幾乎透過社會局後方門口進出，只見王大陸戴鴨舌帽、口罩且穿著便衣買飯，態度低調，且執勤時間也依照規定穿著替代役服裝。

▲台北市社會局主秘蕭舒云受訪談王大陸。（圖／記者袁茵攝）

針對目前王大陸在社工科服役的狀況，台北市社會局主秘蕭舒云22日下午受訪時表示，王大陸目前在社會局社工科服勤，目前主要工作內容就是做公文遞送跟庶務協助，都符合中央相關規定，也跟其他替代役男一起完成工作，目前為止表現都正常。

被問到會不會擔心粉絲騷擾？蕭舒云提及，上班時間社會局的門都是關著的，且王大陸本身還滿低調，目前還沒遇到這樣情況，且都有按照規定。至於王大陸來社會局多久，跟其他役男相處如何？蕭舒云指出，王應該是上週來報到，目前看起來都還不錯。而王大陸何時會結束服役？蕭舒云說，「就我所知是會超過半年」。

另外，王大陸來到社會局後，有無引起局內騷動？蕭舒云回應「沒有」，就是把王當作跟其他替代役男一樣。媒體追問，得知王要分發到社會局當下會不會很驚訝？蕭舒云稱，就是有知道這件事，然後思考怎麼樣安排工作。

媒體再問，王大概花多久時間上手工作？蕭舒云提及，因為前面的役男還在，就會教王大陸，所以工作狀況算滿進入狀況，表現都還滿正常。