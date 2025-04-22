北科大結合AI工具教英語　學生發音6周明顯改善

▲北科大外語中心講師劉慧雯，結合AI口說工具 Sensay，過半學生6周後在發音與流暢度上有明顯提升。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應AI（人工智慧）時代來臨，北科大結合AI口說工具融入英語教學，40位參與學生，利用AI工具進行練習，減緩英語口說表現及口說焦慮，過半學生6周後，在發音與流暢度上有明顯提升。北科大指出，英語課結合AI口說工具，可以解決大班上課時無法一對一教學的窘境，也能讓學生自己不足並加強練習，值得擴大推廣。

北科大今（22日）舉行「教學實踐研究計畫與雙語化學習計畫成果分享會」，展出107年至112年教育部教學實踐研究績優計畫、雙語化學習計畫的推動成果，總計榮獲30件，累計獲獎數名列全國第一。從計畫通過情形來看，113年申請通過49件，為全國第三高，通過率達62%，高於全國平均的44%。

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▲北科大6年共獲得教育部教學實踐研究績優計畫共30件，累計獲獎數為全國第一。（圖／記者許敏溶攝）

其中北科大外語中心講師劉慧雯，在教育部經費支持下，以ICARE教學模組為核心，結合AI口說工具 Sensay 作為數位鷹架，探討其對大學生英語口說表現及口說焦慮影響，共有40名非英語系大一新生參與，時間長達6周。

劉慧雯表示，傳統英語課重讀寫，缺乏系統性的口說訓練，學生在課堂上普遍不敢開口，多數學生在口說時更不知道該說什麼、不知道怎麼說，透過教育部經費支持，導入AI口說工具Sensay，學生可以利用Sensay進行線上練習，為學生營造安心練習與測驗環境，該系統有即時回饋與音檔回放功能，可以幫助學生自我修正與流暢度練習，可以讓學生充分練習。

劉慧雯進一步表示，由於Sensay具有後台監控與追蹤功能，老師可以知道學生錯在哪裡，並提供紅黃綠三種顏色的檢核功能，紅色代表發音錯誤、黃色代表部分錯誤、綠色代表正確，讓學生可以反覆練習，實施6周後，過半學生在發音與流暢度上有明顯提升，而結合AI口說工具，可以解決大班上課時無法一對一教學窘境，值得擴大推廣。

此外，北科大從109學年度起，實施全國首創的「全英語授課教學共進計畫」，累計參與師資逾200人次。北科大校長王錫福表示，從111學年度起，已選送23位教師前往美國馬里蘭大學等校進行移地培訓，持續推動學校國際化進程，累計受訓教師達31位，北科大目前碩士班全英語課程占全部課程的45%，大學部則約占20%。

在雙語計畫方面，王錫福指出，北科大在113年獲得「領域型標竿計畫」：工程及應用科學、社會科學，是唯一榮獲二個領域、三個學院的大學，並以「全校策略性支持系統」、「EMI教師專業發展」、「專業課程與英文並進」為三大執行策略，致力建構完善的雙語化教學與學習環境。