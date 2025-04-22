一紙公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計與歷史權益

▲一紙公告封死傳統出海口，金門烈嶼湖井頭漁民質疑國有地處分侵害生計與歷史權益。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

財政部國有財產署北區分署金馬辦事處於中華民國114年4月8日公告，指出烈嶼鄉紅山測段318-2地號國有土地，禁止未經許可停泊漁筏，違者將依刑法第320條第2項「竊佔罪」處理，並限行為人於4月30日前自行清除地上物，否則將由辦事處研議後續處置，包括移送法辦及追收不當得利。

該地號土地位於金門烈嶼鄉湖井頭村海岸，為當地居民長期使用之出海通道，並緊鄰早期設立之軍事蚵管哨，是過去軍管時期政府指定之合法漁民下海作業口岸。當地漁民與居民強烈質疑，該公告未考量實際使用歷史與現況，一紙封路，形同切斷居民與大海、與生計之間的連結。

據了解，自民國38年國軍退守金門後，兩岸敵對態勢使得海岸線全面列為軍事管制區，該地亦被納入軍事設施與封鎖線內。民國81年金門地區解除戰地政務後，雖陸續開放土地登記，惟部分居民因缺乏資訊、誤信自有土地無需登記、或無力負擔相關稅費而錯失登記時效，導致土地最終登錄為國有。

在地人士指出，更有部分熟知法令的特定人士，利用「四鄰證明」及「時效取得」等制度機制，將原屬社區共用或未登記的土地轉為個人所有，反觀長年實地耕作、出海的居民卻淪為法律上的「佔用者」，形同制度性剝奪。

湖井頭、東坑、雙口等村落居民呼籲，該地長期作為漁民出海與停筏通道，具有歷史脈絡與生活事實，非屬突兀侵占。此次公告將一條傳統出海路視為「國有私佔」，未與地方充分溝通即威脅移送法辦，已造成當地民眾極大恐慌與憤怒。

居民代表表示：「我們不是反對依法行政，而是希望國家理解這不只是塊地號，而是我們的生活線。這條路，過去我們祖輩每天走，現在卻說是非法，實在難以接受。」

地方社群要求主管機關暫緩執行公告，重新檢視該地實際使用狀況與歷史背景，研議保留其作為傳統通道之可能性，並建立合理、公正的土地正義處理機制，以避免歷史與人民權益在行政程序中被抹煞。

國產署金馬辦事處則透過文字回應，此次公告僅針對漁筏部分請求清除，並未限制或封鎖民眾進出該筆國有土地，國產署在配合交通部航港局中部航務中心聯合查緝當下及後續勘查，均未查找到行為人，目前也協請海岸巡協助查找。

金馬辦事處也表示，此案土地因逾登記期限無人聲請登記，經金門縣地政局於95年間依土地法第57條及金門縣無主土地代管自治條例辦理登記為國有，依目前法規，如民眾對土地是否應屬國有有疑義，僅能循司法途徑處理。