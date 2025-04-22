2025國際佛誕文化節　藝人林葉亭擔任一日親善大使

▲藝人林葉亭(右一）擔任「一日親善大使」 。（圖／國際佛誕文化節主辦單位提供）

記者陳崑福／台北報導

2025的國際佛誕文化節為期4天，於4月21日在台北市圓山花博館圓滿閉幕。近二十位來自南傳、漢傳、藏傳的國際高僧大德，全國及國際佛教界的長老、大和尚參與法會，為此活動護持法會並為全世界無災無難和平祈福。

包括中國佛教會理事長心茂長老、副理事長明光長老、大會主席台中市佛教會理事長、廣修禪寺住持大慧大和尚、台北法身寺 法深大法師、台灣國際藏傳佛教研究會主席堪布慈旺仁珍、台中妙乘法苑 噶陀仁珍千寶仁波切等高僧參與，以及新北市民政局林耀長局長代表侯友宜市長與會。

大會主席大慧法師表示，國際佛誕節為期四天的活動，有幾個大主軸，一是國際三傳的浴佛大典、一個是A I的現學馬上比賽得獎金、還有為青年學子考生設置的文殊菩薩點燈祈福，由大和尚加持安定身心，以及第三天為全國警消和移民署舉辦的祈福消災超薦瑜伽焰口法會；這些皆是緣起淨耀長老生前要推動的所有法務，為了佛法的弘揚、正法的住世，利益一切眾生。

他說，因為佛陀的降世，為人間帶來光明、為眾生引導一條解脫之道，所以三界火宅能夠解脫，才有明白淸楚覺悟之路。浴佛儀式，則代表洗滌眾生煩惱，讓我們身、口、意能夠清淨趨於解脫，佛教有別於其他宗教，在於解脫生死的大乘佛法，無二亦無三，唯有一佛乘。他說，每年佛誕節全國各地都有舉辦，如此重要的節慶，希望慶佛誕 能成為全球注目重要的活動。

接著大慧法師感恩所有蒞臨的諸山長、高僧大德及有緣人，感恩現任中國佛教會理事長 心茂長老特別從高雄趕來，並帶領大眾浴佛。

心茂長老致詞表示，佛誕節的隆重登場，迎來三傳諸山長老法師及貴賓們，他僅代表佛教界在此盛大的日子給予無上祝福。佛教國際化是前已故理事長淨耀大和尚積極推動的志業；台中市佛教會理事長大慧法師秉承 淨耀大和尚的遺願 邀請相關單位結合蔬菜博覧會舉辦佛法講座，AI教學、考生祈福等等打造融合宗教文化與現代科技跨界盛會，同時特為全國警消移民署人員啓建消災祈福法會，不僅弘揚佛陀教化的本懷，更展現了對社會守護者深切的感恩與祝福。

藏傳佛教的噶陀仁珍千寶仁波切及南傳佛教的法深大法師，也相繼代表致詞表示祝賀。

林耀長局長表示，代表侯市長來參加國際佛誔文化節，看到佛教逐漸年輕化，活動內容有創意也豐富。他感謝淨耀長老為社會關懷無私的奉獻，積極推動毒品防制及戒治等教育工作。他特別要感謝廣修禪寺住持大慧法師、中華佛教青年會副理事長開善法師、中國佛教會理事長心茂法師、新北市佛教會副理事長明光法師的努力，秉承淨耀法師遺志，聯合內政部、警政署等單位，於佛誕節期間，啟建祈福暨瑜伽焰口法會，為全國警消與移民人員祝禱祈福消災。

活動第三天，為全國警消與移民署人員消災祈福暨瑜伽焰口法會，法會由三大上師主法，蒞臨現場的有，內政部次長吳堂安、警政署副署長廖美鈴及消防署署長蕭煥章，以及警消與移民署人員、親屬們，和擔任「一日親善大使」的藝人林葉亭共同參與，並見證充滿慈悲與莊嚴的盛大法會。

內政部次長吳堂安表示，感謝主辦單位舉辦如此深具意義的法會，為警消與移民署人員祈福。他並強調內政部將持續推動國人安全、反詐騙等政策，做全民最堅實的後盾。

消防署署長蕭煥章、警政署副署長廖美鈴也相繼致詞表示對主辦單位的用心策劃表示感謝與祝福，以及對淨耀大和尚的緬懷感恩。

擔任「一日親善大使」藝人林葉亭，也現場分享分享在父親罹患失智走失期間，獲得警消熱心協助的親身經歷，令大家為之動容。她同時感謝大慧大和尚在其喪父之痛最迷惘時給予開示與心靈支持，因緣自此開啟皈依佛門的初始修行之路。