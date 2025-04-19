解放軍直-10在民船低空盤旋　模擬台海作戰延長航程

▲解放軍直-10被拍攝到在一艘民船進行機動訓練。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

解放軍近日一架直-10（Z-10）武裝直升機被拍攝到在一艘民船甲板上進行短暫盤旋，引發軍迷高度關注。分析普遍認為，這無疑是一次針對未來可能爆發台海戰爭所做的機動訓練，戰時中國將徵用民船等海上基礎設施，搭載武裝直升機執行跨海任務。

這段影片是根據安裝在大陸某艘民船甲板上的鏡頭所拍攝，一架解放軍某陸軍集團軍下轄陸航旅的直-10高速接近民船，接著做了短暫的盤旋後離去。陸媒認為，雖然在過程中未進行降落，但這種武裝直升機的低空飛行，類似於位在非軍事平台上著陸做準備時的機動訓練，使用民船作為前方加油點，藉以延長直-10的航程和作戰半徑。

▲直-10。（圖／國防部官網公布）

直-10是由中國航空工業集團直升機設計研究所設計、昌河飛機工業公司製造，在2012年的珠海航展首次公開亮相。其擁有多個掛點和複式掛架，可攜帶機槍、機炮、火箭彈、反坦克飛彈、空空飛彈等各類武器，同時直-10還採用一定隱身設計，具有較小的雷達散射截面。

執行任務方面，直-10具備全天候全時域資訊化超低空多機多目標協同作戰、對地對空精確打擊的能力，可與直-19形成梯次搭配，共同構成陸航部隊對地攻擊、對空攻擊、火力支援的核心力量。

▼習近平曾於2018年視察解放軍陸軍第79集團軍時，登上直-10親自操控機載武器及觀瞄系統。（圖／翻攝自新華社）

分析指出，這支影片的流出表明解放軍正在抓緊行動，為未來有可能的台海軍事衝突提前做準備，戰時極有可能徵用民船等海上基礎設施，搭載武裝/突擊/運輸/偵察等直升機執行跨海任務，顯然是中國維持跨海作戰戰略計劃的一部分。

事實上，解放軍過去也進行過多次軍民融合的公開訓練，包含使用萬噸級的客滾船，搭載數十甚至上百輛坦克、步戰車、自行火炮和全副武裝的士兵，執行跨海域航行和兵力裝備投送演練。而徵用民船等航運設備，轉變為輔助海軍資產，將為兩棲攻擊艦、船塢登陸艦等大型兩棲作戰艦艇數量不足做有力的補充。