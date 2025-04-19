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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

部署泉州轟炸全台目標　陸最新火箭彈造價不到50萬美金

▲▼解放軍新型BRE10火箭彈射程突破500公里。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍新型BRE10火箭彈射程突破500公里。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

持續對台威懾公開最新武器，大陸官媒披露新型BRE10火箭彈射程突破500公里，也就是說只需部署在泉州一線，就能對台灣全境軍事目標實現全覆蓋，不僅從部署到發射只需幾分鐘時間，同時據傳1枚造價成本不到50元美金的條件下，短時間可實施高密度、快節奏的飽和火力打擊。

BRE10火箭彈由中國北方工業公司研發，搭載於PHL-16自行多管火箭炮，為BRE系列的最新升級型號。保留前身「火龍480」的BRE8火箭彈相同750毫米口徑和480公斤重磅戰鬥部的基礎上，射程從360公里提升至500公里以上，圓差概率誤差（CEP）也從30米縮小至10米。

這款被譽為「超級火龍」的750毫米口徑火箭彈，射程已超越傳統火箭彈範疇，甚至有分析直言，它更像是一種戰術彈道導彈。憑藉著較低成本和快速生產能力，BRE10能夠迅速形成數量優勢，戰時從數分鐘內完成從部署到打擊的全過程，可將敵方指揮中心、防空系統或港口設施進行飽和式攻擊。

▼BRE10遠程火箭彈。（圖／翻攝自中國兵器）

▲▼大陸公開亮相射程超過500公里的BRE10遠程火箭彈。（圖／翻攝自中國兵器）

值得注意的是，BRE10的戰略價值將可能在台海局勢中發揮重要角色。大陸軍事評論員「矚望雲霄」指出，即便解放軍陸軍軍團已大批量裝備PHL-16火箭炮，但過去BRE8射程僅有360公里，無法從福建沿海實現對台全島的覆蓋，如今最新的BRE10射程突破500公里，代表著僅需部署在泉州一線，就能對台全境軍事目標實現全覆蓋，甚至威脅海上目標。

該文章進一步分析，解放軍過去遠程精確打擊任務往往由火箭軍主導，但BRE10的出現，使得陸軍集團軍具備類似彈道導彈的打擊能力，將可在對台軍事鬥爭準備中承擔起決定性角色，在一定程度上替代火箭軍的戰略任務。也就是說，這款近1米粗的火箭彈，將以其顛覆性效能和陸軍主導的戰略角色，在未來台海博弈中扮演關鍵力量。

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